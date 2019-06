Callús inicia els treballs per fer de les tines dels Manxons un atractiu turístic

L'edifici on hi ha el conjunt de tines és a la carretera que va cap a Sant Mateu de Bages

L'edifici on hi ha el conjunt de tines és a la carretera que va cap a Sant Mateu de Bages QUERALT CASALS

Callús ja ha iniciat els treballs de restauració de les tines dels Manxons amb l'objectiu de convertir-les en un equipament cultural i turístic del municipi, en el marc de les rutes del Geoparc mundial UNESCO de la Catalunya Central. La seva rehabilitació s'inclou en el projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages i 10 municipis per fer del geoturisme un eix vertebrador per a la dinamització turística i econòmica de la comarca, que disposa del finançament dels fons europeus.

L'edifici on hi ha el conjunt de tines, actualment en desús, és l'únic testimoni que queda de l'antic nucli dels Manxons, situat a l'oest del poble, al costat del riu Cardener, a tocar de la carretera que va cap a Sant Mateu de Bages. El projecte de rehabilitació que ara comença preveu la conservació de la forma original de l'edifici per fer-lo visitable i, a la llarga, convertir-lo en un Centre d'Interpretació de la Ruta de la Sal.

Ara s'ha començat a executar la primera fase del projecte, que té un pressupost d'uns 150.000 euros i que consisteix en la consolidació i rehabilitació exterior del conjunt de les tines, així com dels seus forjats interiors. Es tracta de 8 tines, la majoria fetes de pedra i morter de calç i cadascuna es troba dins la seva pròpia estructura o construcció.

De moment, s'han dut a terme tasques de neteja i els treballs, que es preveu que s'allarguin uns cinc mesos, recuperaran les cobertes i els murs i revestiments originals i eliminaran alguns elements impropis que havien aparegut al llarg del temps. Així mateix s'adequarà l'interior d'una de les tines com a espai visitable per entendre el seu ús original i el seu valor com a element socio-econòmic a la història de la comarca.

El projecte comptarà amb un segona fase que inclourà la urbanització de l'entorn amb la construcció d'escales, baranes, rampes i la il·luminació. La intenció de l'Ajuntament de Callús és, a la llarga, rehabilitar totes les tines perquè es puguin visitar i fer-hi un centre d'interpretació del Camí de la Sal. Segons l'alcalde de Callús, Joan Badia, amb la recuperació de les tines s'obre la possibilitat d'establir visites i itineraris per l'entorn. Una possibilitat que s'estudia és la de fer una ruta geològica i enoturística fins al celler Jaumandreu. Destaca també «les sinergies que es poden establir» amb el projecte de la Via Blava, que promou la Diputació de Barcelona, ja que passarà a 100 metres de l'equipament.

Les tines dels Manxons, que el propietari ha cedit a l'Ajuntament perquè en faci la rehabilitació, són un conjunt patrimonial catalogat en l'Inventari de Béns Culturals elaborat per la Diputació. Els Manxons va ser un hostal, on feien nit els traginers que passaven per la Ruta de la Sal, amb un conjunt de cases al voltant on vivien pagesos que es dedicaven al conreu de la vinya.