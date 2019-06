El Consell engega una campanya per informar sobre els drets dels viatgers

Quins drets tenen els viatgers en cas de retard o cancel·lació del vol? Com es pot reclamar en cas de pèrdua de l'equipatge? És obligatori contractar una assegurança de viatge? Aquestes i més preguntes són les que l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Bages vol respondre amb la nova campanya informativa i de sensibilització que acaba de llançar.

Per aquest motiu, s'han editat diversos materials en format paper i digital adreçats a agències de viatges i a la ciutadania en general amb informació sobre els drets dels viatgers en cas d'incidències amb les companyies aèries i recomanacions per evitar imprevistos durant el viatge. Els documents posen el focus en els retards i cancel·lacions dels vols, en els casos d' overbooking i la pèrdua de l'equipatge. També s'ofereixen recomanacions sobre la documentació necessària per a viatjar, les assegurances mèdiques i de viatge o l'ús de vacunes.

El conseller de l'àrea de Suport als Municipis, Enric Forcada, ha explicat que «any rere any l'OCIC rep més consultes sobre com reclamar a les companyies aèries. És molt important que la ciutadania conegui els seus drets i, en cas d'incidència, s'adreci a l'OCIC per fer-los valer».