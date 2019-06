Un estudi de fòssils del Toll mostra que l'os de les cavernes menjava carn abans d'hibernar

L'os de les cavernes ( Ursus spelaeus), una espècie d'úrsid que va habitar a Europa fins fa 25.000 anys, tenia menús de temporada i, per exemple, consumia carn abans del període d'hibernació, segons ha conclòs una investigació de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). La investigació, que ha publicat la revista Scientific Reports, s'ha fet sobre fòssils trobats al jaciment de la cova del Toll de Moià, que és un dels jaciments amb més restes recuperades d'aquesta espècie, els orígens de la qual es remunten al plistocè superior, fa uns 100.000 anys.

És la primera vegada que els paleontòlegs demostren aquesta teoria, després d'un minuciós estudi dels hàbits alimentaris d'aquest úrsid extint, un aspecte que, segons els investigadors, resulta clau per comprendre els motius de la seva desaparició al final del plistocè.

Segons ha informat l'IPHES, el treball ha demostrat un tret singular del comportament alimentari d'aquest animal: encara que tenia una dieta amb predomini de vegetals, quan s'aproximava el període d'hibernació era capaç d'adoptar hàbits alimentaris molt carnívors.

Els investigadors han arribat a aquesta conclusió després d'aplicar dos mètodes diferents sobre les restes d'úrsids fòssils: l'anàlisi d'isòtops estables i el microdesgast dental, que aporten informació directa i individualitzada dels animals investigats i possibilita fer reconstitucions precises sobre diferents moments de la vida dels animals.

Els valors isotòpics de certs elements químics (carboni i nitrogen) localitzats en el col·lagen (component principal de la fracció orgànica de l'os) han revelat la dieta que va tenir l'animal la major part de la seva vida, mentre que les marques trobades a l'esmalt dental han evidenciat l'alimentació que va tenir les últimes setmanes abans de morir.

L'estudi multidisciplinari, que ha estat planificat i dirigit pels membres de l'IPHES, també ha tingut la col·laboració del Museu d'Història Natural de Londres, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, de la Universitat de Cape Town i del Centre d'Investigació sobre l'Evolució Humana.

Segons els investigadors, l'estudi posa en relleu la importància de combinar tècniques que abracin diferents resolucions temporals per reconstituir l'ecologia d'una espècie animal extinta. «Aquestes tècniques són imprescindibles per conèixer els hàbits alimentaris i els seus potencials canvis estacionals, com en el cas del menú de l'os de les cavernes al llarg de l'any, un dels fenòmens paleontològics amb més interès».