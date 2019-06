Cardona distingirà el músic Jordi Savall com a Fill Adoptiu en un acte a la col·legiata

El músic Jordi Savall es convertirà diumenge en la segona personalitat que rep el títol honorífic de Fill Adoptiu de la Vila de Cardona, distinció que li arriba per la seva especial relació amb la col·legiata de Sant Vicenç, que ha convertit en un dels santuaris de les seves creacions. Savall donarà així continuïtat a una llista que va obrir el cardiòleg Valentí Fuster, que va ser nomenat el 1991 i que fins ara era l'únic que ostentava el títol.

L'atorgament del títol honorífic es va aprovar per unanimitat del ple municipal, en una sessió en què l'alcalde cardoní, Ferran Estruch, definia Savall com a «referent de la música medieval, renaixentista i barroca al nostre país i al món» i explicava la seva vinculació amb la vila ducal: «Fa més de 30 anys que escull la canònica de Sant Vicenç per inspirar-se i gravar les seves composicions; li agraïm que hagi acceptat la distinció; és un ambaixador de Cardona i porta Cardona arreu del món». Savall rebrà el títol a la mateixa col·legiata, just després d'oferir el concert que commemorarà el mil·lenari de la fundació de la canònica de Sant Vicenç, diumenge a 2/4 de 7 de la tarda.

Jordi Savall (Igualada, 1941) és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Dedicat a la recerca de músiques antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de gamba, o com a director. Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen de revalorització de la música històrica. És fundador, juntament amb Montserrat Figueras, dels grups musicals Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) i Le Concert des Nations (1989), amb els quals explora i crea un univers d'emocions i de bellesa, i el projecta al món i a milions d'amants de la música. Al llarg de la seva carrera ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de música medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció al patrimoni musical hispànic i mediterrani.

La seva fecunda carrera musical ha estat mereixedora de les més altes distincions nacionals i internacionals, entre les quals cal destacar el títol de Doctor Honoris Causa de les Universitats d'Evora (Portugal), de Barcelona, de Lovaina (Bèlgica), de Basilea (Suïssa) i d'Utrecht (Països Baixos), la insígnia Chevalier de la Legió d'Honor de la República francesa, el Premi Internacional de Música per la Pau del ministeri de Cultura i Ciència de la Baixa Saxònia, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, el premi Helena Vaz da Silva i el prestigiós Premi Léonie Sonning, considerat el premi Nobel de la música.

A Cardona, diumenge presentarà Diàlegs & Improvisacions, amb Ferran Savall i David Mayoral, una elecció molt personal de músiques que captiven per la seva tendresa i la seva bellesa. El programa és concebut com a diàleg intercultural que intenta mostrar o establir ponts vertaders: entre les músiques d'Orient i d'Occident; entre l'Antic i el Nou Món; entre les obres cultes i les obres populars sortides de les tradicions orals; entre les músiques antigues i actuals; entre les diferents generacions dels mateixos intèrprets, i també entre els intèrprets i el públic. L'entrada és lliure, tot i que les places són limitades. Per aquest motiu, cal fer la reserva d'entrades (màxim 4 per persona) a l'Oficina de Turisme de Cardona o a través d' oficinaturisme@cardona.cat.