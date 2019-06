El PSC optarà per governar tot sol i en minoria al Pont de Vilomara

El PSC, que a les eleccions municipals del 26 de maig va ser la força més votada al Pont de Vilomara tot i haver perdut la majoria absoluta que mantenia des del 1983, es prepara per tornar a governar en aquest ajuntament, i tot apunta que ho farà però en solitari. És la primera opció que el partit ja va considerar tan bon punt es van conèixer els resultats en la nit electoral, i que el seu alcaldable, Enric Campàs, ara ha confirmat a aquest diari.

Amb els cinc regidors que van obtenir, i a només un de revalidar la majoria absoluta, els socialistes es veuen amb cor d'afrontar el mandat governant en minoria mitjançant acords puntuals amb la resta de forces que, per la seva distància ideològica, difícilment dissabte impediran la investidura de Campàs en el ple de constitució dels nous ajuntaments. Un govern en solitari del PSC al Pont de Vilomara deixarà a l'oposició als quatre regidors d'ERC, i també a C's i als independents GIPVR-ECG, que van obtenir un regidor cadascun.

«Un escenari nou»

Tot i ser conscient que sense tenir majoria absoluta després de 36 anys «s'obre un escenari nou», Campàs confia que la governabilitat quedarà garantida perquè «el tarannà de diàleg hi seguirà sent». Assegura que aquesta entesa i bona voluntat comunicativa per part del PSC amb els grups de l'oposició ja hi era, fins al punt que, tot i tenint majoria, sovint el partit obtenia el seu suport en qüestions com els pressupostos o les ordenances municipals.

Campàs vol liderar un projecte «continuista» en la línia del que ja venia fent el que ha estat alcalde del Pont els darrers dotze anys, Cecilio Rodríguez, que va assumir el càrrec a final del 2007 després de la mort de l'històric Evaristo de la Torre.

Entre els principals reptes que s'hauran d'afrontar en aquest mandat, hi ha l'ampliació de l'actual centre públic d'infantil i primària perquè esdevingui un institut-escola a partir del curs vinent. Un projecte que s'haurà de treballar conjuntament amb el departament d'Educació. I a nivell d'equipaments, també es vol promoure la creació d'un nou punt jove adaptant algun edifici municipal ara en desús. Són dos «projectes importants» que el poble té ara sobre la taula, diu Campàs, però no els únics, a banda de la gestió del dia a dia.