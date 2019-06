Sant Joan obre aquest divendres els actes de la Festa Major Infantil

Aquest divendres arrencarà una nova edició de la Festa Major Infantil de Sant Joan City, impulsada per El Sidral, que enguany es dedica a la pau. En aquests dar-rers dies petits i grans ja han engalanat els carrers i places per tenir-ho tot a punt per donar el tret de sortida a la festa infantil de referència a la comarca.

La festivitat s'allargarà fins diumenge i omplirà el municipi d'un ampli i variat ventall d'activitats lúdiques dirigides a un públic familiar, que permetran als més menuts de la vila i d'arreu gaudir d'una de les festivitats locals més especials i originals de tot l'any.

Entre les activitats, aquest divendres, hi haurà la cercavila de colors, la pluja de confeti i el sopar a la fresca amb el ball disco posterior. Dissabte arriben els plats forts amb la merengada i ensabonada, a la tarda, i una nova edició del correfoc infantil al parc Catalunya, al vespre.

Els actes culminaran diumenge amb tallers i activitats, la megatómbola, l'espectacle de cloenda i el vermut amb gana, al parc Catalunya. La festa també tindrà un component solidari i aquest any col·laborarà amb la Fundació Althaia per a la millora de l'atenció a infants i joves.