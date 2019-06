El Consell Comarcal impulsa l'Associació de Productors i Elaboradors Agroalimentaris

Amb l'objectiu de revitalitzar el sector de producció alimentària i posicionar el Bages en la producció i la gastronomia de qualitat, el Consell Comarcal vol donar un impuls a l'Associació de Productors i Elaboradors Agroalimentaris del Bages. Per aquest motiu ha organitzat una reunió el proper 28 de juny a la 1 del mgidia a la seu del Consell amb tots els agents implicats, els productors i elaboradors de la comarca.

L'Associació de productors i elaboradors del Bages es va crear l'any 2010 per agrupar el conjunt d'empreses agroalimentàries de la comarca que es caracteritzen per la qualitat del seu producte i per les bones pràctiques en la seva producció amb l'objectiu de ser un espai des d'on potenciar estratègies i accions conjuntes. Aleshores els eixos de treball es van centrar en catalogar i endreçar els productes alimentaris propis del Bages i veure quina era la millor manera de fer-los arribar al consumidor per convertir-los en un valor afegit per a la comarca.

A més es pretenia promocionar i consolidar la comarca del Bages com a referent de gastronomia de qualitat en base als productes agroalimentaris locals.

El conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal, Josep Canals, ha explicat que «la feina realitzada pel Rebost del Bages, el projecte del Consell per valoritzar els productes de la comarca, ha de fer un pas endavant i contribuir a consolidar l'Associació de productors i elaboradors agroalimentaris del Bages, per establir nous projectes i col·laboracions».

D'aquesta manera, el Consell a través del projecte del Rebost del Bages fa una crida als productors i elaboradors a assistir a aquesta reunió. Les claus de la trobada seran la projecció de l'associació en el futur, definint objectius i accions d'interès comú, redefinir la seva estructura organitzativa i funcionament amb la incorporació de nous membres i la concreció del pla d'accions a seguir.