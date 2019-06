ERC, Junts i PSC exploren l'opció d'un pacte tripartit a Sant Fruitós que prendria l'alcaldia a Batanés

El govern de Sant Fruitós de Bages podria canviar de mans després de dos mandats de lideratge de Gent fent Poble. El partit que encapçala el qui ha estat alcalde del municipi els darrers vuit anys, Joan Carles Batanés, va ser la força més votada el 26 de maig amb sis regidors de tretze, però ha fracassat en el seu intent de buscar aliats per tenir majoria, i això ha obert la porta a un possible pacte tripartit que canviaria les tornes. ERC, amb tres regidors, explora aquesta via per fer-se amb l'alcaldia, amb el suport de Junts per Sant Fruitós, i el PSC, amb dos regidors cadascun.

Gent fent Poble ha governat aquests vuit anys al costat del PSC (i fins el 2015 també va comptar amb l'aleshores Imagina't-ERC), però aquesta vegada cap dels seus anteriors socis, ni tampoc JxSant Fruitós, li han volgut fer costat. Partia d'una posició més favorable perquè ha millorat resultats i s'ha quedat a un sol regidor de la majoria, però no se n'ha sortit, i ara podria quedar sol a l'oposició si finalment prosperen les negociacions del tripartit. S'han intensificat aquesta setmana després que cada una de les formacions ha fet oficial la seva negativa a un acord amb Batanés, i en una darrera trobada prevista per a aquest divendres al vespre entre tots tres partits, es podria sortir de dubtes.

Tot apunta que el pacte faria alcaldessa la líder de la força més votada, la republicana Àdria Mazcuñan. En cas que no prosperi, Batanés governarà en minoria, tenint en compte que totes tres formacions ja han manifestat que no li donaran suport i que estaran més còmodes a l'oposició. El PSC, que ha estat el seu soci més fidel, es mostra crític amb la manera de funcionar «unilateral i per decret» que diu que ha notat en aquest darrer mandat per part de GfP segons explicava ahir a aquest diari la seva líder, Cristina Murcia.