La número 2 de la Candidatura de Progrés a Santpedor no agafarà l'acta de regidora

La número 2 de la llista de Progrés Municipal a Santpedor, Fina Rodríguez, que havia obtingut l'acta de regidora per al mandat que s'encetarà aquest dissabte ha anunciat que hi renuncia. Rodríguez ho ha fet públic en el transcurs del darrer ple municipal d'aquest mandat, que ha tingut lloc aquest dimecres, i ha exposat que ja no recollirà l'acta dissabte. La renúncia, segons ha exposatm es deu a motius personals. El seu lloc l'ocuparà Rosa Pérez Planell, número tres a la llista, i que acompanyarà a Ferran Tarazona.

Rodríguez ha estat 8 anys a l'Ajuntament. Els primers dos va arribar a formar part de l'equip de govern amb el pacte amb ERC, que tenia l'alcaldia a mans de Laura Vilagrà. A finals de 2013, però, discrepàncies internes van motivar l'expulsió de Rodríguez del govern municipal i va passar a l'oposició, on ha continuat fins ara.

A banda de l'adéu de Fina Rodríguez en el darrer ple municipal hi ha hagut sis comiats més, de regidors que ja no optaven a la reelecció o que, tot i anar a les llistes, no han sortit. En concret, són Judit Raja, Núria Barba, Antoni Valverde i Jordi Sala d'Esquerra Republicana, Montserrat Claret de Junts per Santpedor i David Casellas de Progrés Municipal