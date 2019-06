Sallent tanca el mandat amb una rebaixa del deute i més de 3 milions de romanent

L'Ajuntament de Sallent ha liquidat els comptes del 2018 amb un estalvi net de 982.693,87 euros, i situa l'endeutament al 38,19 %, que suposa una rebaixa de 7 punts al final del mandat, mentre que el romanent de tresoreria per a despeses generals queda per sobre dels 3 milions d'euros. Amb aquests números sobre la taula, la coalició entre el PDeCAT i el PSC fa balanç dels seus últims quatre anys de govern, que ara passarà a mans dels republicans, i diu que són una demostració de «la bona salut del consistori».

L'actual govern en funcions destaca la inversió de més de 8 milions d'euros que s'ha fet al poble els darrers anys, amb què s'han construït equipaments com l'Espai Cultural Fàbrica Vella, la urbanització de la carretera, l'ascensor de la Rampinya, o el procés d'obertura del poble al riu. L'alcalde, David Saldoni, que aquest dissabte serà rellevat pel republicà Oriol Ribalta, destaca el treball que s'ha fet aquests darrers anys «per tirar endavant inversions que consideràvem prioritàries, i també en deixem molts que volíem engegar els propers mesos i que ja tenen el projecte i el finançament aprovats».

Propostes encarrilades

Entre les qüestions pendents hi ha la millora del Passeig de l'Estació, prevista per a aquest estiu, que consisteix en la pavimentació i reordenació de l'espai que uneix el poble i l'institut, amb una inversió de 400.000 euros. D'altra banda, amb l'ajut dels fons europeus Feder, es contempla la reforma de diverses plantes de la Casa Museu Torres Amat per obrir nous espais; i dins el pla de reforma d'equipaments, hi ha programada la reforma de les grades, accessos i humitats del camp de futbol, i la del centre Puig Elias, amb un import de 152.000 euros.

Més enllà d'això, el govern en funcions tenia pendent l'adequació dels espais de l'escorxador, el trasllat de l'envelat i la creació d'un nou espai cultural i de lleure, amb una subvenció de 140.000 euros i una disponibilitat pressupostària de 120.000 euros més.

També queda per veure com evolucionarà la construcció de la nova residència, marcada per la polèmica pels problemes d'inundabilitat que han envoltat històricament el projecte, i que ha generat grans discrepàncies sobretot entre ERC, fins ara a l'oposició, i l'actual governen funcions, que ja havia encarregat un nou projecte am l'edifici desplaçat amb previsions que estigui a punt al setembre.