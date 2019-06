Balsareny acull una trobada de gegants que homenatjarà el taller de l'escultor Toni Mujal

Un total de disset colles participaran aquesta tarda, a partir de les cinc, a la trobada de gegants que organitza la colla Els k + Sonen de Balsareny. La cita té enguany un caire especial perquè celebra els 5 anys de la genganta de l'entitat i, a més, vol retre un homenatge al taller d'escultura Toni Mujal i Obradors, de Cardona.

La majoria de figures participants són sorgides del reconegut taller bagenc. Entre d'altres, hi haurà les seves dues primeres parelles i la presència d'alguns gegants antics que no acostumen a sortir de les seves poblacions com és el cas dels de Sanaüja.

L'acte tindrà amb la presència de l'escultor i breus parlaments un cop la cercavila arribi a la plaça de l'Església. Allà es faran els balls de lluïment i la celebració de l'aniversari de la geganta, Blanca de Bell-lloc, obra de Mujal, que representa la baronessa esposa de Bernat de Peguera.

La commemoració serà un dels plats forts de la diada gegantera, que comptarà amb una sorpresa i amb l'estrena d'un nou ball composat per Ramon Estrada amb motius musicals de Francesc Vila a partir de l'obra «Balsareny, més de mil anys».

La trobada gegantera, que organitza l'entitat Els k + Sonen, acabarà amb un sopar a la sala El Sindicat i disco mòbil per a les colles participants.