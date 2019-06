Balsareny estendrà els contenidors amb control d'accés a tot el nucli a final de mes

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus preveu estendre a final d'aquest mes de juny a tot el nucli urbà de Balsareny els contenidors intel·ligents que, des del mes de desembre passat, ja funcionen als barris de Cal Nosa i Cal Rata. El sistema també està operatiu als barris de la Rosaleda i Torroella de Baix de Sant Fruitós de Bages, i al municipi de Rajadell. Als nuclis on s'han implantat els contenidors amb control d'accés i identificació d'usuari, que és una alternativa al porta a porta, s'ha triplicat la recollida selectiva.

En el cas de Balsareny, el nou sistema de recollida de les deixalles es va posar en marxa, inicialment, només als barris de Cal Nosa i Cal Rata, però es va deixar per a una segona fase estendre'l a tot el nucli urbà. En aquest sentit, des del Consorci de Residus han assegurat que treballen amb la idea de poder fer el canvi de model a final d'aquest mes de juny.

La posada en funcionament fa mig any d'aquest innovador model de recollida, importat del País Basc, ha obtingut uns resultats positius que han permès triplicar el reciclatge. Segons les dades del Consorci obtingudes fins al mes d'abril, en cinc mesos de funcionament, en el global de tots els tres municipis, s'ha passat del 27% de selectiva i 73% de rebuig, a capgirar totalment les xifres: 78% de selectiva i 22% de rebuig. L'orgànica ha passat de l'11% al 38% i hi ha un 15% de vidre, un 15% d'envasos i un 10% de paper.

Per nuclis, Cal Nosa i Cal Rata (Balsareny) han passat de generar el 76% de rebuig a fer-ne el 23%; Rajadell, del 74% a només el 15%; i Torroella de Baix i Rosaleda (Sant Fruitós), del 72% al 25%.

El projecte pilot consisteix a instal·lar contenidors amb control d'accés a la via pública per canviar els hàbits de les famílies i augmentar els índexs de recollida selectiva. Amb aquest sistema el contenidor de resta (on es posa el rebuig que no es pot reciclar i ha d'anar a parar a l'abocador) només es pot obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada, a excepció de les famílies que generen bolquers, que hi poden tenir accés cada dia; el contenidor d'orgànica es pot obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d'envasos, vidre i paper són de lliure accés. Cada habitatge disposa de dues targetes identificatives per obrir els contenidors tancats, de manera que això permet controlar qui l'ha obert i quan.

La prova pilot amb aquest tipus de contenidors durarà dos anys i un altre d'addicional per consolidar-ne la continuïtat si els resultats són bons, amb la possibilitat d'estendre-ho a altres indrets si es creu oportú.

Ara, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus té pobles amb aquest model, amb el porta a porta i amb els contenidors convencionals. Actualment, els municipis del Consorci tenen la recollida selectiva estancada per sota del 40% i l'objectiu és arribar com a mínim al 60% l'any 2020.