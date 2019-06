La cap de llista de Fem Poble Sallent, Fina Soler, renuncia a l'acta de regidora

Fem Poble Sallent, que ha obtingut dos regidors i serà a l'oposició de l'Ajuntament de Sallent, tindrà a Guillem Cabra i Marta Busquets com a representants. Fina Soler, que era coalcaldable de la formació juntament amb Cabra, continuarà implicada en el treball institucional però no podrà exercir la funció de regidora, ja que el seu lloc de treball a l'Ajuntament no li permet compaginar les dues tasques.

Segons han explicat des de la formació, Soler tenia l'opció de deixar la feina i fer de regidora sense cobrar o renunciar a l'acta i mantenir el seu lloc de treball. Per això, amb el suport de l'assemblea de Fem Poble, continuarà compromesa amb el treball institucional però no serà regidora a l'oposició.

Fem Poble ha expressat ha través d'un comunicat que aquests propers anys «farem feina a l'oposició, amb treball constructiu i amb voluntat de fiscalitzar l'acció de govern». Asseguren que s'han organitzat per reforçar la via institucional però també per iniciar projectes de base transformadors «que permetin que Sallent avanci també amb feina fora de l'Ajuntament».

Per això, d'una banda han creat un equip institucional que vetllarà perquè les seves propostes puguin incidir en el desenvolupament polític municipal. I a la vegada, garantirà un control democràtic de la tasca del nou equip de govern.

Per altra banda, Fem Poble ha començat a analitzar «com podem desenvolupar propostes del nostre projecte de poble fora de l'Ajuntament». Amb un grup de treball d'acció comunitària, que durant els propers quatre anys «treballarà de la mà d'associacions, col·lectius i persones que vulguin construir col·lectivament el poble que somiem».