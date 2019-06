El Consell tanca el mandat de l'impuls turístic i el reclam de millors infraestructures

El paper clau en la reivindicació d'unes millors infraestructures, com les bonificacions de l'autopista C-16 i la millora de la línia R4, o l'impuls del turisme, amb el segell Geoparc Unesco com a pal de paller, són dues de les accions que han marcat el mandat 2015-2019 del Consell Comarcal del Bages, que ara es tanca. Els representants de l'equip de govern, format per ERC i ICV (després de la sortida del PSC arran de l'aplicació de l'article 155), van fer ahir un balanç positiu de les accions dutes a terme durant aquests 4 anys.

El president del Consell Comarcal, Agustí Comas, destacava d'aquest mandat «la bona entesa» entre els diferents municipis i el «reforç de lligams» entre l'ens comarcal i l'Ajuntament de Manresa. En aquest sentit, va evidenciar el paper de tots els alcaldes i alcaldesses «a l'hora de fer front comú per reivindicar projectes i situacions que no eren adequades per al Bages. Hem anat tots a l'una i la importància de creure en el territori s'ha fet palesa», apuntava.

En aquest sentit, destacava la reivindicació de la gratuïtat de la C-16 i el desdoblament de la C-55, que van fer els representants del territori, a peu d'autopista, només començar el mandat. Fruit d'aquest treball de reivindicació territorial atribueixen les bonificacions que s'han anat implementant en els darrers anys a l'autopista i la resolució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va donar la raó a la Generalitat en el contenciós que tenia obert amb la concessionària de l'autopista, Autema, per un canvi en el sistema de computar els diners que aporta l'administració catalana pels descomptes aplicats.

El reclam de la millora de les infraestructures també ha donat el seu fruit, segons Comas, amb la implantació del Pla de millora del transport públic i la presència del territori en la taula de seguiment de Renfe i Adif, arran dels accidents ocorreguts a la R4.

El president del Consell va remarcar també l'aposta que s'ha fet en l'àmbit turístic aconseguint que tots els ajuntaments «hi creguessin». Tot plegat, aprofitant el segell del Geoparc Unesco, «un projecte que ens obre al món i amb la qual hem de seguir treballant perquè és clau i és bàsic». Va posar com a exemple de l'aposta pel turisme els ajuts dels fons europeus Feder que ha rebut el Consell per desenvolupar projectes de geoturisme a diferents municipis de la comarca.