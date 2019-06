ERC lliga un pacte amb Junts per Santpedor per tenir un govern ampli

ERC de Santpedor ja tenia l'alcaldia assegurada des de fa deu dies, quan la CUP va fer públic que no entraria en un pacte alternatiu, i aquest divendres els republicans també s'han assegurat un govern ampli i amb majoria absoluta, després de lligar un pacte amb Junts per Santpedor, segons ha pogut saber Regió7.

Entre totes dues formacions sumaran un total de 8 dels 13 regidors del consistori (5 d'Esquerra i 3 de Junts). Per tant, aquest divendres serà reinvestit alcalde el candidat republicà i batlle actual, Xavier Codina, i agafarà el càrrec sabent que disposarà d'un executiu fort.

El passat 26 de maig, ERC va guanyar les eleccions, però va perdre la majoria absoluta en un municipi que ha governat durant els últims setze anys.

Aquesta situació va deixar oberta la porta a un possible canvi de govern, ja que el consistori el completa Junts per Santpedor amb tres regidors, la CUP i Candidatura de Progrés amb dos cadascun, i Santpedor en Comú Podem amb un. Per tant, haurien pogut establir una aliança que hauria sumat la majoria alternativa.

Els cupaires, però, que després dels comicis han entrat per primer cop al consistori, van decidir en assemblea la setmana passada, tal i com ja va explicar Regió7, tancar la porta a la possibilitat d'establir aliances amb Junts i amb els adscrits al PSC, decisió que automàticament suposava garantir que Esquerra mantindrà l'alcaldia en la figura de Xavier Codina ja que no hi havia cap altre candidat que reunís els suports suficients.

Les eleccions del 26 de maig van donar com a resultat a Santpedor un Ajuntament molt més repartit que el que hi ha hagut en aquest mandat. D'entrada, perquè hi han entrat tres formacions més que s'afegeixen a les tres que ja hi havia en l'actual, però també pel fet que cap dels partits no aconseguí la majoria absoluta.