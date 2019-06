ERC renuncia a aliances i prefereix governar en solitari a Monistrol de Montserrat

Si res no ho impedeix, ERC revalidarà l'alcaldia que ostenta des del 2003 amb Joan Miguel al capdavant a l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat. El resultats del 26 de maig li van donar 5 regidors i es va quedar a un de la majoria, però el partit optarà per governar en solitari, per bé que buscarà el suport puntual d'altres formacions, especialment en les qüestions més rellevants.

Un govern en solitari d'ERC deixarà cinc partits a l'oposició en un consistori molt fragmentat, amb 2 regidors de la CUP, i un per al PSC, Junts, Més Monistrol, i el PP. Precisament, aquesta fragmentació i la distància ideològica de les formacions que el configuren, fan molt difícil una entesa que pugui fer ombra i impedeixi l'alcaldia als republicans, però al mateix temps això també ha estat un obstacle per a ERC a l'hora de torbar un soci estable. Per fer govern, en tenia prou amb un sol partit, amb qualsevol, però «no s'ha donat ni la possibilitat ni l'oportunitat», apunta Miguel, de manera que afrontarà el mandat en minoria. Recorda que aquests darrers quatre anys ERC ja ha governat en solitari, i tenint en compte que mantindrà els 5 regidors que ja tenia, es veu amb forces per repetir la fórmula. I és que, si bé no s'ha trobat «prou concordança» amb ningú per fer govern, «coincidim en un 80 % amb molts dels partits», diu Miguel, i confia que s'assoliran acords per treballar plegats. «El nostre programa no és cap imperatiu, mirarem de sumar, i d'incloure propostes que ens facin arribar».

Entre els principals projectes d'aquest mandat, Miguel destaca la construcció d'un nou CAP, el desenvolupament d'una zona d'esbarjo a la Canaleta, i la municipalització de serveis.