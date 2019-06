Món Sant Benet acull la benvinguda i comiat del programa Joves i Ciència

Món Sant Benet acollirà aquest dissabte al migdia l'acte de benvinguda i comiat del programa Joves i Ciència, que preveu l'assistència d'unes 300 persones. L'esdeveniment servirà per donar la benvinguda als 50 joves estudiants que participaran en una nova edició del programa i, també, per acomiadar els que acaben el programa aquest any. La 12a edició del programa tindrà 50 joves de tot Catalunya. L'acte començarà amb una benvinguda a càrrec de Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera. A continuació, tindrà lloc una conferència a càrrec de la doctora Mónica H. Pérez-Temprano, del grup líder de l'Institut Català de Química (ICIQ), que explicarà la seva recerca actual i la trajectòria professional. També es podrà escoltar el testimoni i l'experiència de participants anteriors en el programa i es farà el lliurament de diplomes als alumnes de la promoció 2017 que enguany acaben.