El pressupost destinat als serveis socials bàsics s'ha incrementat prop del 15%

L'impuls de noves polítiques socials ha estat una de les línies prioritàries de l'acord de govern del Consell Comarcal del Bages en aquest mandat. Albert Marañón, portaveu d'ICV i conseller de l'àrea d'Acció Social, destacava ahir que el pressupost destinat als serveis socials bàsics dels municipis de la comarca s'ha incrementat prop del 15%, la qual cosa «ha permès que aquests serveis avui siguin més potents i els ajuntaments donin una resposta millor a les problemàtiques».

Marañón va remarcar la importància «d'actuar des de la prevenció». En aquest sentit, s'han impulsat projectes com el Rubik, per contribuir a la creació d'ocupació, que ha permès que més de 120 persones hagin trobat feina; l'oficina comarcal de pobresa energètica, que ha fet més de 500 atencions; i el projecte Libertempo, que ha garantit el lleure educatiu a més de 500 infants. En l'àmbit de la igualtat, al llarg d'aquest darrer mandat «hem incorporat la perspectiva d'orientació sexual i de gènere i ens hem convertit en un agent molt actiu de lluita contra la LGTBI fòbia», apuntava.

D'altra banda, Eloi Hernàndez, portaveu d'ERC i conseller de l'àrea d'Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació, va posar en relleu l'augment de projectes de suport als municipis i a les persones com l'oficina d'habitatge, que ha donat 1,2 milions d'euros en ajuts, l'Oficina d'Atenció al Consumidor, on han passat més de 7.000 persones, o la creació del nou servei d'enginyeria i arquitectura. Tot plegat, assegura, «amb una salut econòmica positiva mantenint un endeutament zero per part del Consell Comarcal».