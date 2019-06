El PSC facilitarà la investidura de Jordi Solernou com a alcalde de Sant Joan

Jordi Solernou, d'Alternativa per Sant Joan, es convertirà aquest dissabte en el nou alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, però ho farà, d'entrada, capitanejant un govern en franca minoria. Ara bé, aquest formació (que es va presentar per primer cop a les eleccions del 26 de maig i que va donar la sorpresa convertint-se en la força guanyadora amb 5 dels 17 regidors que componen el ple municipal), ha anunciat que a partir de dilluns obrirà negociacions acordades amb el PSC perquè els socialistes sumin els seus tres regidors al nou executiu. Si això acaba fructificant, el nou executiu no tindria encara la majoria absoluta, però estarien a només un regidor.

Alternativa per Sant Joan ha fet públic un comunicat en què explica que després de realitzar una ronda de converses amb totes les forces que han obtingut representació en les passades eleccions del 26 de maig, "el grup d'Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) han arribat a un principi d'acord per començar dilluns les negociacions d'un pacte de govern estable", un cop produïda la investidura de l'alcalde el dissabte.

Afirmen que "per tenir un govern més estable, la necessitat de sumar camins amb alguna de les altres forces polítiques és indispensable". I hi afegeixen que "el PSC de Sant Joan està disposat a treballar per un canvi al poble, demanat per les urnes i amb la formació socialista com a segona força més votada". Cal recordar que Solernou havia estat regidor de l'Ajuntament de Sant Joan pel PSC.

En el comunicat també s'afegeix que "vam oferir un pacte de govern també amb Compromís amb Sant Joan però el seu cap de llista va decidir rebutjar-la".

I rebla que "aquest principi d'acord verbal compta amb la disposició d'ambdues forces per trobar punts en comú a partir del dilluns 17 de juny, dia que començaran les negociacions entre Alternativa per Sant Joan i el Partit Socialista de Catalunya".