El PSC té a les seves mans el futur govern de Sant Salvador

El futur govern de Sant Salvador de Guardiola està pendent de la decisió que ha de prendre in extremis el grup del PSC. Amb només 2 regidors dels 11 que conformen el consistori, els socialistes tenen la clau de la governabilitat en aquest ajuntament, i es debaten entre el vot favorable als 4 regidors de Sumem-AM al pla d'aquest dissabte, o l'abstenció, que donaria l'alcaldia a Junts per Guardiola, com a força més votada i amb 5 regidors.

La voluntat del PSC ha estat sempre poder participar directament d'un pacte de govern, segons ha reconegut a aquest diari el seu cap de llista, Pablo Urbina. Una opció que, tal com explica, Junts ja va descartar d'entrada, i si bé Sumem tampoc no s'hi va avenir, els socialistes encara hi veuen una possibilitat d'entesa, i això és el que a última hora podria fer decantar el vot a favor dels republicans. L'alcaldable de Sumem-AM, Georgina Mercadal, ha explicat a aquest diari que la seva postura és ferma: «no volem fer cap pacte de govern amb ningú», si bé estan oberts a altres possibles acords amb el PSC. Tot i no haver estat la força més votada, «creiem que som una alternativa i els vots ens avalen per presentar una candidatura pròpia», diu Mercadal, i això és el que faran aquest dissabte. A partir d'aquí, «està a les seves mans [en referència al PSC] donar-nos confiança i decidir si volen un canvi o no», tenint en compte que durant aquest mandat Sant Salvador ha tingut un govern convergent.

Junts per Guardiola havia manifestat pocs dies després de les eleccions la voluntat de formar un pacte amb Sumem que anés «més enllà dels acords puntuals», però no va prosperar. Sumem reitera el seu rebuig a un pacte estable amb Junts «perquè som l'alternativa al govern que hi ha hagut fins ara», apunta Mercadal, i amb el PSC per les diferències que els separen en qüestions de país, per bé que «podem estar a prop en temes de política municipal».