Absolen els polítics i tècnics jutjats per una llicència a ICL

L'Audiència de Barcelona ha absolt el fins avui alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, quatre regidors i tres tècnics de l'Ajuntament de Súria per haver permès les obres per fer un camí provisional d'accés a unes obres d'ICL, segons la sentència que ahir van rebre les parts i a la qual ha tingut accés Regió7.

En la sentència es justifica l'absolució de tots els acusats per la falta d'evidències que justifiquin una sanció penal de les persones processades.

En el cas d'un regidor, Antoni Castellà, a més s'hi afegia l'acusació de negociacions prohibides perquè el camí provisional d'accés al pou de Cabanasses passava per terrenys que eren de la seva propietat, delicte del qual també ha estat absolt.

Ara, les acusacions –Fiscalia i CUP– poden presentar un recurs contra la decisió judicial.

L'advocat de la defensa, Benjamí Garcia, es mostrava satisfet pel fet que els seus clients hagin estat absolts perquè demostra que «el seu comportament va ser impecable». Tot i això, es mostrava «astorat» pel temps que ha trigat a arribar la sentència perquè han passat gairebé 15 mesos des de la celebració del judici i durant tot aquest temps els acusats «han tingut l'espasa de Dàmocles al damunt, i a conseqüència d'això han estat amb l'ai al cor durant sis anys i mig», que és els temps que fa que es va presentar la denúncia.

Els fets es remunten a començament del 2012, quan l'Ajuntament de Súria va aprovar la llicència. A final del mateix any, l'advocat Christian Morron, del despatx barceloní Terraqui, va presentar una denúncia per presumpta prevaricació en la concessió de la llicència d'obres. Al cap d'un any, aquesta denúncia va ser arxivada pel jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, però es va reobrir a petició de la CUP, que en aquest cas ha actuat com a acusació popular.

Durant el judici, en el qual Mor-ron va participar com a testimoni, va admetre que el seu despatx havia presentat la denúncia després que empreses amb interessos en el sector saliner d'Espanya i França li haguessin encarregat una valoració de la situació jurídica i administrativa de l'activitat al Bages d'Iberpotash. I sota aquesta premissa, va explicar davant el tribunal, van encarregar amb caràcter previ un informe tècnic sobre els efectes ambientals de la seva activitat i els possibles efectes que podria tenir el desenvolupament del projecte Phoenix.