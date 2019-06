ERC de Sant Fruitós descarta disputar-li l'alcaldia a Batanés

Joan Carles Batanés (GfP) ho té més fàcil per renovar l'alcaldia de Sant Frutós. En un comunicat, ERC anuncia que no presentarà una candidatura alternativa, que els últims dies havia pres cos per les negociacions dels republicans amb Junts per Sant Fruitós i el PSC.

"Al llarg d'aquestes darreres setmanes, s'han produït nombrosos contactes amb l'objectiu d'establir algun tipus d'acord o pacte entre les distintes formacions polítiques", explica ERC en la seva nota, en la que detalla que l'acord abans esmentat "no s'ha considerat oportú".

Per altra part, afegeixen, "pactar amb la formació política guanyadora tampoc ha estat una via que ens hagi interessat, ja que qualsevol pacte de govern ha de néixer de la confiança mútua i, després d'un darrer any de legislatura al nostre entendre nefast i una campanya electoral bruta i tramposa (la Junta Electoral de Zona, està investigant la denúncia presentada per ERC contra GfP per incompliment de les regles del joc electoral), la confiança en aquesta formació política, i especialment en el seu cap de llista, és nul·la".