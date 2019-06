Ferran Estruch és escollit alcalde de Cardona per tercera vegada consecutiva

Ferran Estruch i Torrents ha estat escollit aquest dissabte alcalde de Cardona per tercera vegada consecutiva. L'elecció s'ha efectuat en una sessió extraordinària que s'ha celebrat a les 12 del migdia, en la qual s'ha constituït la nova Corporació Municipal.

Així, a banda del nou batlle, han estat proclamats regidors i regidores Roser Montoriol, Joan Hernàndez, Anna Maria Sala, Salvador Campos, Luisa Aliste i Josep Malagarriga, tots ells per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, guanyadora de les eleccions amb 1.442 vots (52,46%). Per part del PSC, que va ser la segona força més votada amb 614 vots (22,34%), han estat proclamats els regidors Ferran Verdejo i Jordi Casas. I per part de Junts per Cardona, que va obtenir 504 (18,33%), han estat proclamats com a regidors Joan Jané i Mònica Sala.

La sessió s'ha iniciat a les 12 del migdia i ha deixat petita la sala de plens. El primer pas ha estat la constitució de la mesa d'edat —l'òrgan transitori encarregat de presidir les sessions de constitució dels ajuntaments—, que està integrada sempre pel regidor de més edat i pel regidor més jove, i que en aquest cas ha recaigut en Jordi Casas i Ferran Verdejo. Com a president d'aquesta mesa, i després que els nous regidors juressin el càrrec, Casas ha constatat que tots tres grups mantenien el seu candidat a alcalde i, tot seguit, s'ha passat a la votació.

Després del recompte de vots, s'ha constatat que Ferran Estruch ha estat escollit alcalde amb els 7 vots a favor d'ERC, mentre que el candidat Ferran Verdejo s'ha quedat amb els dos vots del PSC i el candidat Joan Jané amb els dos vots de Junts per Cardona.

Estruch ha agafat la vara d'alcalde per tercera vegada consecutiva, assegurant que era "l'honor més gran que un cardoní pot tenir". En el seu discurs, ha assegurat que treballarà per tots els cardonins i cardonines, així com per la justícia social i la "llibertat del nostre país". Ha tingut un record pels "presos polítics i pels exiliats" i també pel seu besavi, alcalde de Cardona afusellat pel franquisme ara fa 80 anys.

Estruch ha basat bona part del seu discurs un la forta cohesió social que té Cardona "que mai ningú podrà trencar". I ha afegit: "som un sol poble, plural i divers, i aquesta és la principal fortalesa que tenim".

Tot seguit, ha donat gràcies a tots els regidors sortint i ha agraït la "valentia" dels que entren per primer cop a l'Ajuntament: "entre tots afrontarem tots els reptes que té Cardona", entre els quals ha citat l'habitatge, l'ocupació o l'atenció a la gent gran, entre altres. "Confiem en tots els cardonins i cardonines i fem pinya per tirar endavant tots els projectes", ha conclòs.