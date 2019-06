Forcada s'estrena com a alcalde d'Artés amb l'expectativa d'un pacte futur entre ERC i la CUP

Enric Forcada, d'ERC, ha assumit ahir l'alcaldia d'Artés amb el suport dels sis regidors que el seu partit va aconseguir a les passades eleccions municipals. La formació que se situa just per sota de la majoria absoluta ha pogut formar govern sense comptar amb el suport dels tres regidors de la CUP, que es presenten com a segona força. No obstant, Enric Forcada i el portaveu de la CUP, Pere Bitriu, han destacat la bona predisposició per reeditar en un futur un pacte de govern a l'Ajuntament d'Artés.

Forcada tenia tots els números d'esdevenir el nou alcalde d'Artés, després d'aconseguir sis regidors, dos més que fa quatre anys. A més, la formació va obtenir el doble de regidors que la CUP, que es va quedar amb els tres que ja tenia durant l'anterior mandat. Fa quatre anys, una diferència només de vint vots entre la CUP i ERC va propiciar una alcaldia compartida entre els dos partits. Però enguany, amb l'àmplia victòria electoral d'ERC, la CUP se situa en un segon pla però l'objectiu de negociar per formar un govern conjunt amb condicions.

Forcada ha ressaltat la seva voluntat d'arribar a un acord amb la CUP i formar un govern amb majoria. Ha destacat la bona predisposició de les dues parts per arribar a un acord i ha assenyalat que volen evitar sotmetre les negociacions sota la pressió d'un calendari. Ha explicat que s'ha d'acabar de perfilar el programa de govern de la mà de la CUP.

El portaveu de la CUP, Pere Bitriu, s'ha mostrat predisposat a arribar a un acord amb ERC, «però posant sobre la taula negociacions sobre el programa i el funcionament intern». Ha assenyalat que no volen deixar-se endur per les presses i espera poder perfilar un acord durant les properes setmanes.