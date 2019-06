Genís Rovira estén la mà a l'oposició a pactar els grans temes de Navàs

El cupaire Genís Rovira s'ha convertit aquest migdia, gràcies a un acord amb ERC, en el nou alcalde de Navàs rellevant el també cupaire Jaume Casals que a partir d'ara ocuparà una de les carteres del Govern municipal.

En el ple d'avui, Rovira ha estat l'únic candidat a l'alcaldia i ha rebut el suport de 10 regidors: els cinc de la seva formació i els cinc d'ERC, amb qui han arribat a un acord per compartir l'alcaldia del municipi, a raó de dos anys per cada partit. Els tres regidors de l'oposició, dos del PSC i de Junts per Navàs, no han presentat cap candidat i s'han abstingut en la votació del nou alcalde en un saló de sessions ple de gom a gom.

En el seu primer discurs com a alcalde i just després de rebre la vara de mans del ja exalcalde Casals, Rovira ha aprofitat les seves paraules per estendre la mà als dos partits que estaran a l'oposició els propers quatre anys a participar en «les decisions més importants del poble».

El nou alcalde també ha assegurat que la situació en que avui ell assumia l'alcaldia era molt diferent a la de fa quatre anys quan la CUP havia guanyat per majoria absoluta, fet que li ha permès governar en solitari en els darrers quatre anys. Fa tres setmanes, la CUP va guanyar les eleccions a Navàs però només amb tres vots més que ERC i amb el mateix número de regidors per a cada formació, cinc.

El pacte, que segons ha reconegut l'alcalde s'ha signat tan sols una hora abans del ple, Rovira també ha assegurat que farà que en els propers quatre anys el municipi tingui «un govern d'esquerres i independentista que posarà al centre les persones».

Abans que Rovira han parlat també tots els caps de llista i també Casals, que ha fet balanç dels seus vuit anys com a alcalde de Navàs. Casals ha destacat que deixava un ajuntament «sanejat» malgrat que quan hi van arribar «no hi havia cap raconet» i haver governat en una «situació de crisi» i assumint també el govern local conscients que no eren temps de grans obres.

Per la seva banda, en el seu discurs, Busquets, també ha admès que els resultats, «els millors de la història recent d'ERC» feien que estiguessin «destinats a entendre'ns pels bé de Navàs» i ha assegurat que «junts teixirem un futur millor per a Navàs».

En el seu torn de paraula, el socialista Jaume Santiveri ha desitjat «sort i encert en les decisions» del nou equip de govern mentre que l'única regidora de Junts per Navàs, Katy Puig, s'ha limitat a donar «l'enhorabona» al nou alcalde. Abans de la votació, a l'hora de prendre possessió de l'acta de regidora, més enllà de prometre la Constitució, Puig també ha promès treballar per «la llibertat dels presos polítics i exiliats».

En el jurament del càrrec, els regidors de la CUP, han acatat també la Constitució espanyola per imperatiu legal i pel «benestar i la justícia social de Navàs sense renunciar als principis republicans i al dret a l'autodeterminació dels països catalans», una fórmula molt similar a la que han utilitzat els cinc representants d'ERC al consistori navassenc.