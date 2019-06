Georgina Mercadal és investida alcaldessa de Sant Salvador amb el suport, d'última hora, del PSC

Georgina Mercadal, cap de llista de Sumem-AM, és la nova alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola. Ha estat investida aquest dissabte al migdia amb el suport del PSC, que no s'ha decidit fins a última hora, ja que mitja hora abans del ple fonts consultades per aquest diari asseguraven que encara no s'havia fet oficial la decisió dels socialistes. Malgrat tot, el PSC ja havia anunciat feia dies que no donarien suport a Junts per Sant Salvador, candidatura liderada per Mario Vendrell. Així, tenien dues opcions, donar suport a Sumem, llista vinculada a ERC, o abstenir-se i donar l'alcaldia a la llista més votada, Junts per Sant Salvador.

Finalment, però, els dos regidors del PSC han votat favorablement a Mercadal, que ha estat nomenada alcaldessa amb només un vot més a favor que el seu adversari, Mario Vendrell. Ella ha obtingut 6 vots a favor, quatre de Sumem i 2 del PSC, mentre que Vendrell se n'ha endut 5, els dels seus regidors.

Les tensions dels darrers dies entre les tres formacions s'han vist reflectides en la sessió plenària d'aquest dissabte. Junts per Sant Salvador, en veu del seu cap de llista, ha retret a la nova formació que governarà el municipi que no tingués «prou valentia per admetre un pacte amb el PSC», el qual ha estat desmentit per Sumem-AM. Segons fonts convergents, ahir a la nit els socialistes ja els van anunciar que donarien suport a Mercadal, però aquest matí els republicans negaven haver acordat res amb el PSC. Per tant, la sessió d'investidura, a la que han assistit més d'una cinquantena de veïns, ha arrencat amb gran incertesa entre els guardiolencs. Només alguns, els més propers a les tres formacions polítiques, ja sabien qui seria el proper alcalde de Sant Salvador. En aquest cas, la nova alcaldessa.



Miralda fa balanç de 12 anys al govern

La sessió constitutiva de la corporació ha arrencat passats alguns minuts de les 12 del migdia, amb una sala de plens plena a vessar i amb desenes de veïns que esperaven als passadissos de l'Ajuntament dempeus perquè a la sala no hi havia lloc per a tots. Albert Miralda, l'alcalde sortint, que el 2015 es va presentar amb la llista del PDeCAT però les dues eleccions anteriors ho havia fet com a cap de llista de Gent pel Canvi, ha aprofitat la jornada per fer un balanç dels 12 anys que ha estat alcalde de Sant Salvador. Miralda ha subratllat que va arribar al govern en un moment molt complicat, el 2007, i que aquell primer va ser un mandat molt convuls i ple d'incidents. Ha destacat que el seu govern ha hagut de fer front a una de les crisis més fortes i a un gran endeutament, «que hem rebaixat quasi en 60 punts»; a un forat negre amb Aigües de Manresa de 700.000 euros, que va quedar liquidat el 2017; als incendis del 2015, que van afectar el municipi i van obligar a desallotjar unes 200 famílies.

També ha volgut recordar, però, que tot i no tenir una font principal de riquesa a Sant Salvador, l'Ajuntament ha influït en el creixement d'una gran empresa, Masats, «i espero que el municipi no s'ho deixi perdre», i ha expressat que malgrat les retallades de la Generalitat, Sant Salvador ha liderat el rànquing dels municipis amb més ajudes supramunicipals obtingudes. Com a exemple, ha citat els més de 2 milions d'euros rebuts de la Diputació de Barcelona en l'últim mandat, entre el 2015 i el 2019.



Traspàs de la vara

Després del seu parlament, Miralda ha donat pas a la secretària de l'Ajuntament, que ha cridat a prendre seient els nous regidors, els quals han jurat o promès el càrrec abans de la votació que finalment ha fet alcaldessa Georgina Mercadal. Excepte els regidors del PSC, la resta han jurat el càrrec per imperatiu legal, i alguns com Anna Llobet o Alba Lloys, totes dues de Junts per Sant Salvador, han volgut afegir que es mantindran fidels al mandat de l'1-O i «mai al rei, a la constitució ni al 155 que ha tancat a la presó i ha enviat a l'exili els nostres polítics», ha lamentat Lloys. Posteriorment, tots els regidors han escrit en una papereta el seu vot i l'han dipositat en una urna. La mesa d'edat ha fet públics els vots, 6 a favor de Mercadal i 5 a favor de Vendrell, i un cop fet el recompte s'ha investit alcaldessa Mercadal.

Llavors, Miralda ha entregat la vara a la nova alcaldessa. La republicana ha valorat, durant el seu parlament, que Sumem-AM era la força del canvi i que ha estat això el que ha aconseguit el suport del PSC, però ha insistit que no hi ha cap pacte sobre la taula i que el seu govern estarà obert a treballar amb les altres dues formacions que ja formen el consistori guardiolenc, socialistes i convergents. En concret, els nous regidors són: per part de Sumem-AM, Georgina Mercadal, Sònia Vall, Anaïs López i Jordi Monné; per part de Junts per Sant Salvador, Mario Vendrell, Anna Llobet, Manel Garcia, Alba Lloys i Daniel Camerino; i per part del PSC, Pablo Urbina i Dolors Lara.