Jordi Solernou assumeix l'alcaldia de Sant Joan «amb la mà estesa» i obert al «diàleg»

Jordi Solernou, «el Jordi de la farmàcia», com ell mateix s'anomena, serà l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada els propers quatre anys gràcies als cinc vots favorables de la seva formació electoral, Alternativa per Sant Joan, i als tres del PSC obtinguts aquest dissabte al migdia en el ple de constitució de la nova corporació municipal. Però no s'augura una legislatura fàcil per al flamant batlle.

La sessió ha donat mostres del que podrien ser aquests propers quatre anys: una oposició gens amable amb la coalició de govern (que dilluns començarà a negociar el seu programa), especialment per part d'ERC, i una gestió pretesament apolítica, allunyada dels dos blocs nacionals, però encara indefinida quant al seu plantejament programàtic que trobarà dificultats per gestar aliances amb Compromís, els que Solernou considera els socis més possibles per aconseguir la majoria del ple (9 sobre 17) que avui encara no té.

Amb tot, aquest dissabte era un dia d'alegria per a Solernou, que reconeixia a aquest diari, acabat el ple, la sorpresa d'haver arribat a l'alcaldia amb un projecte nou (integrat per exmembres de JxCat i del PSC, com el mateix alcalde), que no comptava obtenir el major nombre de vots en les darreres eleccions.. «M'havia preparat per ser regidor, no per ser alcalde», confessava Solernou, cara visible d'una formació engegada el passat mes de desembre. Com va en el seu discurs ja com a alcalde proclamat, «de vegades la vida et porta per camins inesperats, i aquest n'és un».

El nou alcalde ha entomat el càrrec amb algun tímid retret als «obstacles» que ha dit haver trobat en el camí, als «entrebancs i desqualificacions». Però ha assegurat haver-ho superat amb el que vol que defineixi la seva acció de govern: «cordialitat i diàleg, que sempre m'han caracteritzat».