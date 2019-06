Josep Maria Feliu, nou alcalde de Navarcles

Josep Maria Feliu d'AraNavarcles nou alcalde de la vila de Navarcles en substitució de Llorenç Ferrer de Sumen per Navarcles. Feliu, que era la llista més votada, ha tingut els 3 vots del seu partit, més el 2 de la CUP i dos més de Navarcles en Comú, mentre Joan Zapata de Junts per Navarcles només ha obtingut els 3 vots del seu partit igual que Sònia Hernàndez dels 3 del PSC.

Amb una Sala de Plens a rebentar de públic, entre ells els anteriors alcaldes democràtics: Josep M. Carrillo, Secundí Soldevila, Albert Brunet, Carme Alòs i Llorenç Ferrer, abans de les votacions cada portaveu dels partits han exposats les raons del seu vot, i després ha estat proclamat alcalde Josep Maria Feliu, que ha rebut la vara de l'anterior alcalde, Llorenç Ferrer. Feliu ha tancat l'acte amb un breu parlament: "Que tenia nervis, no estava preocupat i tenia moltes ganes de començar a treballar. Hem fet aquest pacte d'esquerres, progressista i català, on veiem que els nostres programes coincidien en un 80%. Repartirem les àrees per coneixements o experiències de cadascú. Volem un consistori obert a tots i a totes". Feliu ha acabat amb un "Força Navarcles".

L'Ajuntament de Navarcles queda format, a l'equip de govern: Josep Maria Feliu, Toni Muñoz, Laura Castell, Nereida Bezuerro, Aleix Solé, José Juan Roda i Javier Carrasco; i a l'oposició Joan Zapata, Núria Creus, Josep Díaz, Sònia Hernández , Lluís Tarradellas i Conxita Gamisans.