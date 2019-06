La col·legiata del castell de Cardona celebra 1000 anys d'història amb un concert de Jordi Savall

A Cardona, el músic Jordi Savall hi té un dels seus santuaris de creació: la canònica de Sant Vicenç, una de les obres mestres del romànic català. Fa més de 30 anys que el músic igualadí escull aquest espai per inspirar-se i enregistrar les seves composicions i ningú millor que ell per commemorar els 1000 anys d'història d'aquesta joia del romànic que, segons l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, és també símbol del país. En finalitzar l'acte, Jordi Savall ha rebut el títol de Fill Adoptiu de la vila de Cardona perquè, segons l'alcalde "amb la seva música, Savall porta Cardona arreu del món". L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

Les obres de la canònica de Sant Vicenç de Cardona, que forma part del recinte de l'icònic castell, van iniciar-se l'any 1019 després que el vescomte Bermon n'impulsés la creació. Bermon va reformar la comunitat de clergues que residien a l'antiga església del castell amb l'aplicació de l'ordre canonical i va fundar així la col·legiata, un edifici del primer romànic català que el 1931 va ser declarat monument nacional.

Mil anys després de la fundació de la col·legiata, Cardona celebra aquest any el seu mil·lenari amb diverses activitats que volen homenatjar un dels seus monuments més importants. Al llarg d'aquest 2019 s'han programat activitats de patrimoni, musicals i educatives, com ara visites guiades temàtiques al castell, espectacles teatrals amb música en directe o espectacles de recreació històrica com 'Viurem lliures o morirem', una representació teatral del setge del 1711 i de la resistència fins a l'any 1714.

Ningú millor que Jordi Savall per celebrar aquest diumenge els 1000 anys d'història amb un concert on el músic igualadí ha ofert cançons d'orient i occident, però també títols tradicionals catalans com 'El Mariner' o 'La Cançó del Lladre', interpretades pel seu fill, Ferran Savall.



Jordi Savall, Fill Adoptiu de Cardona

El músic Jordi Savall s'ha convertit aquest diumenge en la segona personalitat que rep el títol honorífic de Fill Adoptiu de la Vila de Cardona, una distinció que li ha arribat per la seva especial relació amb la col·legiata de Sant Vicenç.

L'altre personalitat que també ostenta el títol és el cardiòleg Valentí Fuster, que va ser nomenat el 1991 i que, fins ara, era l'únic que el tenia. L'atorgament de la màxima distinció prevista en el Reglament d'Honors i Distincions de la Vila de Cardona es va aprovar per unanimitat del ple municipal.