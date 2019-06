Món Sant Benet dona la benvinguda als estudiants de Joves i Ciència

Joves amb empenta, interès, curiositat i compromís amb la ciència. Una cinquantena d'estudiants de secundària amb una clara vocació científica, escollits d'entre les 900 sol·licituds presentades, han estat seleccionats per participar en una nova edició del programa Joves i Ciència que impulsa la Fundació Catalunya-La Pedrera. El tret de sortida de la nova edició va tenir lloc ahir a Món Sant Benet. L'acte va servir per donar la benvinguda als 50 seleccionats d'enguany (28 noies i 22 nois) i per acomiadar els joves estudiants que ja han finalitzat el programa, que té una durada de 3 anys i que posa en contacte els joves amb els millors centres de recerca.