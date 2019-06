Aigües de Manresa farà la gestió de la piscina de Sant Salvador de Guardiola

Aigües de Manresa gestionarà a partir d'aquesta temporada la piscina municipal de Sant Salvador de Guardiola, que obrirà les portes el proper 24 de juny. L'encàrrec que l'Ajuntament ha fet a l'empresa inclou el tractament, seguiment i qualitat de l'aigua, els serveis de salvament i neteja, la gestió dels abonaments i el servei de bar. L'equipament, que està format per dos vasos, un de 25 x 12,5 m i un de 3 x 3 m, estarà obert fins al 8 de setembre. També hi haurà servei de bar, cada dia i els festius de 9 a 21 hores, i els dissabtes de 9 a 23 hores. Seguint en la línia dels darrers anys, s'oferiran abonaments mensuals i per temporada, i familiars.