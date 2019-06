Sant Joan City posa fi a tres dies de gresca entre acrobàcies i malabars

Els escassos espais d'ombra que proveïen els arbres del Parc Catalunya de Sant Joan van quedar atapeïts ahir al migdia en l'espectacle de cloenda de la festa major infantil, que posava el punt final a tres dies d'activitats per a la mainada abans que el poble s'endinsi en el programa d'adults d'aquest cap de setmana.

Després de tota una matinal de jocs, tallers i danses, els alumnes de l'aula de teatre al carrer van captivar el públic amb una una història al voltant de la pau, l'entesa entre els pobles i el respecte a la diversitat. I ho van fer amb una singular posada en escena musical que combinava dansa, malabarismes, acrobàcies i gimnàstica, i en què tampoc van faltar les grans figures de la lluna i el sol, si bé aquesta vegada no es van veure tants personatges com en altres ocasions. De fet, ha estat una tònica general aquests dies, en què només s'ha deixat veure un dels personatges propis de la festa, en Kiku.

L'espectacle d'ahir va ser una mostra més de la gran concurrència que hi ha hagut en aquesta edició, que va arrencar divendres amb la cercavila de colors i la pluja de confeti. L'endemà, va ser el torn de la merengada, que començava puntual sota un sol espatarrant, i del correfoc infantil, que en aquest cas es va retrassar. Un correfoc atapeït tant de participants en general, com de draguets, dimonis i bruixes. El temps hi va acompanyar.