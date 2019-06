Arxiven les càrregues a la Joncadella i a Callús i imputen tres guàrdies civils del Quercus

La titular del jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, Maria Teresa Rodríguez, ha arxivat les investigacions per les entrades de la Guàrdia Civil a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i a l'escola Joventut de Callús. Alhora, l'Audiència de Barcelona ha obligat la jutge manresana a citar a declarar com a investigats tres guàrdies civils que van actuar a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

David Casellas, l'advocat que coordina la defensa dels ferits al Bages per l'1-O, anunciava ahir que presentaran recurs als arxivaments de les causes de la Joncadella i Callús i alhora celebrava que l'Audiència de Barcelona obligui a imputar tres agents per la seva actuació a l'IES Quercus de Sant Joan.

Per a Casellas, la imputació dels guàrdies civils, dos caporals i un agent, «és una notícia molt favorable» perquè per primer cop al Bages hauran de declarar «els que van utilitzar les porres», ja que fins ara no més ho havien fet els caps operatius. A més, a part d'aquests agents, hauran de declarar com a testimonis un capità que era el cap de tots els dispositius del Bages i un sergent.

L'Audiència considera que, al Quercus, la Guàrdia Civil va actuar amb «excés policial» ja que s'hauria pogut aconseguir apartar-los de la porta d'accés al centre, agafant-los i arrossegant-los, de manera que «no considerem que fos necessari colpejar amb porres i defenses de forma inopinada» els concentrats, diu la resolució de l'Audiència. Amb aquests ja són set els guàrdies civils que l'Audiència ha obligat la jutge a imputar pels fets de l'1-O al Bages.

Pel que fa a l'arxivament de les causes de l'escola Joncadella i de Callús, la jutge descarta «indicis d'excés policial, més si tenim en compte el nombre de ferits i la poca gravetat de les lesions», en el cas de l'escola Joventut de Callús. També descarta «excés policial» a la Joncadella, on, segons la jutge, els manifestants «obstaculitzaven l'entrada» i malgrat ser requerits «no van fer cap gest». En la resolució, també diu que l'actitud dels concentrats no va ser «resistència passiva» sinó «obstructiva».

Aquests dos arxivaments s'afegeixen també al de la causa referent a Castellgalí. Casellas va avançar ahir que recorreran tots els sobreseïments perquè en els tres casos ho considera «prematur». Recorda que falta la declaració del tinent coronel que va organitzar els brífings de les intervencions, una prova que es va admetre però que es va ajornar la seva pràctica. A més, a l'escola Joncadella s'hi afegeix que «un dels perjudicats, Jordi Pesarrodona, no ha declarat», de manera que segons Casellas «l'arxivament atempta contra el dret a la tutela judicial efectiva de Pesarrodona».