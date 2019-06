L'ICS investiga com facilitar la detecció de la retinopatia diabètica a l'atenció primària

Un ajut de l'Institut Català de la Salut i l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) servirà perquè investigadors de l'ICS Catalunya Central iniciïn un treball de recerca relacionat amb la intel·ligència artificial aplicada específicament a l'atenció primària i a l'àmbit rural, per facilitar que a les consultes d'atenció primària es pugui detectar la retinopatia diabètica de forma automàtica o semiautomàtica.

L'objectiu d'aquest estudi, liderat per l'investigador Josep Vidal Alaball, és provar la capacitat diagnòstica d'un algoritme per utilitzar-lo com a prova per diagnosticar la retinopatia diabètica a les consultes d'atenció primària. Aquesta afectació és una complicació de la diabetis i una de les causes principals de ceguesa. Pot arribar a afectar fins a un 60 % dels pacients diabètics que conviuen amb la malaltia durant més anys.

El treball de recerca es desenvoluparà dins el grup Promoció de la Salut en l'Àmbit Rural (ProSaARu), de l'IDIAPJGol, que està format per investigadors de l'ICS Catalunya Central i que vol potenciar l'obtenció de dades de salut mitjançant dispositius electrònics i la seva anàlisi amb eines d'intel·ligència artificial. En aquest cas concret per a la lectura d'imatges mèdiques en l'atenció primària que permeti la detecció automàtica de la retinopatia diabètica, amb el consegüent estalvi de temps per part dels equips mèdics.