Pierre Astor pren l'acta de regidor de Fem Talamanca en substitució de Núria Cañellas

Fem Talamanca, formació vinculada a ERC, ha iniciat el mandat amb Pierre Astor com a únic representant, a l'oposició en aquest ajuntament, on governarà Junts per Talamanca, amb quatre regidors. Astor va prendre possessió del càrrec al ple de constitució del nou consistori, dissabte, en substitució de Núria Cañellas, que s'havia presentat com a candidata del partit a les eleccions del 26 de maig, però que va renunciar dies després. En un comunicat que ha fet públic aquest dimarts, Cañellas, de 58 anys, manifesta la voluntat de plegar «i deixar pas a la joventut, i a idees i maneres de fer noves».

Fem Talamanca va obtenir un sol regidor amb un 38 % dels vots a les eleccions municipals del maig, en un municipi on els electors s'escullen en règim de consell obert perquè no arriba als 250 habitants. «Aspiràvem a guanyar i pensàvem que podíem fer-ho», ha lamentat Cañellas a aquest diari, i admet una certa decepció del partit davant d'aquests resultats, si bé assegura que aquest no ha estat el motiu de la seva renúncia. Al·lega «motius personals», i a la voluntat que, en aquest context d'un sol regidor, «vam valorar que és millor que entri gent jove i vagi aprenent com bull l'olla d'un ajuntament». Pierre Astor té menys de 30 anys «i podrà comptar amb el meu suport i els meus coneixements», explica Cañellas. Diu que en cap cas «no es tic fent un pas enrere., sinó que continuaré treballant i fent poble».