El conseller d'Educació visita els dos instituts de Sant Joan i l'escola de Fonollosa

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha visitat aquest matí diversos centres educatius de Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Dolors Colell, i aquesta tarda assistirà a l'acte de commemoració del 50è aniversari de l'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, al teatre Kursaal de Manresa.

En primer lloc, Bargalló ha visitat l'Institut Quercus on ha estat rebut per l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, i la directora, Anna Vila. Després de fer un recorregut pel centre s'ha reunit amb l'equip directiu. Tot seguit, el titular d'Educació s'ha desplaçat a l'altra centre de secundària del municipi bagenc, l'Institut Cardener, on conjuntament amb el seu director, David Atzet, ha visitat les instal·lacions i ha mantingut una trobada amb la direcció.

A continuació, el conseller d'Educació s'ha traslladat a Fonollosa, a l'Escola Agrupació Sant Jordi, per visitar el centre i reunir-se amb la direcció. Ho ha fet acompanyat de l'alcalde del municipi, Eloi Hernàndez, i del director de l'escola, Roger Torras.

A la tarda, Josep Bargalló es desplaçarà a Manresa on, a partir de les 7, estarà al Teatre Kursaal per assistir a l'acte de Commemoració del 50è aniversari de l'Agrupació Sant Jordi.