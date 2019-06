Fonollosa, Rajadell i Aguilar, celebren 50 anys de la seva «joia de la corona»

Pares, alumnes, i la comunitat educativa de l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, han commemorat aquest dimecres al vespre els 50 anys de funcionament del centre tal com és ara, amb un acte al teatre Kursaal de Manresa, previ al tradicional musical que ofereixen els alumnes a final de curs. S'hi han aplegat veïns de l'ampli territori on dona servei l'escola, que inclou els municipis de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra, tot i que també rep alumnes d'altres indrets.

Avui es commemoraven els 50 anys de la conversió de l'escola en l'Agrupació Sant Jordi. Va ser el 17 de maig del 1969, quan van tancar les de Fals i Camps, i la de Fonollosa va començar a rebre alumnes d'aquests nuclis i també de Canet, Aguilar, Rajadell i Castelltallat, entre altres.

L'acte d'aquest dimecres ha posat en valor la vessant artística, plàstica, musical, i també la dansa i el teatre, com a pilars del model educatiu d'aquest centre més enllà de les matèries més tradicionals, com també el treball en equip i la relació amb l'entorn.

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha definit l'escola (on ell havia estudiat) com la «joia de la corona dels nostres pobles», en relació, també, a Rajadell i Aguilar. Els seus alcaldes, Joan Carles Lluch, i Pere Aliaguilla, també hi eren, i en nom de tots, Hernàndez ha agraït la feina de direcció, AMPA, famílies, alumnes i mestres aquests 50 anys. Ha destacat el paper de l'escola com a «element de cohesió del territori», i com a mostra de la col·laboració entre municipis.

Al seu torn, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, també ha destacat «la singularitat» d'una escola «que funciona amb perfecta harmonia amb tres ajuntaments al darrere». Ha dit que té un projecte educatiu «tan potent, modern i innovador» com poden tenir escoles de Barcelona.



Millores a l'escola

Durant la visita que el conseller ha fet aquest dimecres al matí a l'escola de Fonollosa, ha anunciat el compromís del departament de tirar endavant «una reforma parcial d'aquesta escola, que dona servei als diversos pobles del municipi i altres del voltant». A l'acte d'aniversari del vespre, davant de nombrosos veïns, ha explicat que, a grans trets, la intervenció consistirà a tirar a terra edificis vells i reconstruir-los per uns de més moderns. Sense posar dates, el conseller ha anunciat la intenció de signar un conveni amb l'Ajuntament per poder accelerar els tràmits de l'obra sense haver d'esperar als nous pressupostos de la Generalitat.