Suspesos els actes previstos al camp de futbol de Sant Vicenç

La junta directiva del FC Sant Vicenç manté suspeses les activitats i les jornades de portes obertes que hi havia previstes per a aquesta setmana al camp de futbol municipal Les Roques, en espera que l'Ajuntament pugui recepcionar les obres, que s'han fet aquests darrers mesos i han renovat per complet les instal·lacions.

El club ha fet públic en un comunicat els motius de la cancel·lació, que atribueix al fet que els treballs encara no han estat recepcionats «per qüestions tècniques i administratives». L'entitat remarca que «tots els actes que ha dut a terme i ha programat la junta, ho han estat sempre amb el vistiplau de l'Ajuntament i amb la garantia que les instal·lacions estarien acabades i entregades». Com que això no ha estat possible en la data en què hi havia programats els actes, no s'han fet.