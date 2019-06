Educació planteja la reforma integral de l'institut Cardener de Sant Joan, o fer-lo nou

La Generalitat construirà un nou edifici per a l'institut Cardener de Sant Joan, o bé farà una reforma integral de l'actual. El departament d'Educació té ara mateix totes dues opcions sobre la taula amb el ferm compromís d'executar-ne una o l'altra, i per això ja ha demanat a l'Ajuntament que li faci arribar una proposta definitiva de solar. Així ho va anunciar el conseller Josep Bargalló, en una visita que va fer ahir als instituts Quercus i Cardener de Sant Joan, i també a l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, on el departament també preveu una reforma, en aquest cas, parcial.

L'institut Cardener de Sant Joan té actualment dues línies d'ESO, que acullen un total de 266 alumnes, que també participen en projectes com Erasmus+, la xarxa d'Escoles Verdes, o el programa Impulsem la Robòtica. El conseller, acompanyat de la directora de Serveis Territorials de la Catalu-nya Central, Dolors Collell, va comunicar al nou alcalde, Jordi Solernou, i a la direcció de l'institut, la intenció d'actuar en aquest centre, «amb el compromís clar que quan l'Ajuntament decideixi fer-nos una proposta definitiva de solar, el departament actuarà immediatament en aquesta nova infraestructura, sigui construint un edifici nou en un solar o sigui actuant amb una remodelació absoluta de l'actual».

Prèviament, Bargalló va fer parada a l'institut Quercus, on actualment estudien 710 alumnes repartits entre les quatre línies d'ESO, les dues de batxillerat i els cicles formatius de grau superior. El centre també participa en projectes com Gust per la Lectura i la implantació en llengua anglesa de matèries no lingüístiques, i de cara al proper curs els alumnes de 1r d'ESO treballaran amb el seu propi ChromeBook a l'aula.



Millores a Fonollosa

El conseller també es va desplaçar a Fonollosa, que ahir va celebrar els seus 50 anys (vegeu desglossat), i on també va anunciar el compromís de tirar endavant «una reforma parcial d'aquesta escola, que dona servei als diversos pobles del municipi i altres del voltant», i que consistirà a tirar a terra edificis vells i substituir-los per uns de més moderns. Sense posar dates, el conseller va anunciar la intenció de signar un conveni amb l'Ajuntament per poder accelerar els tràmits de l'obra sense haver d'esperar els nous pressupostos de la Generalitat.

Actualment, aquesta escola acull 209 alumnes d'infantil i primària, i els últims tres anys ha format part de l'Escola Nova 21.