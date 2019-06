El Consell reivindica amb diferents iniciatives el Dia per l'Alliberament LGTBI

Amb motiu del Dia de l'Alliberament LGTBI (28 de juny), els Serveis d'Atenció Integral del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa han organitzat diverses activitats de sensibilització i reivindicació dels drets de les persones LGTBI i la seva visibilització.

Tot plegat està emmarcat dins la primera campanya d'abast comarcal «Prou LGTBIfòbia / Orgullosxs de ser com som!», iniciada el dia 17 de maig passat.

Ahir es va fer la presentació del SAI del Bages a les residències i centres de dia de la comarca per donar a conèixer el servei i fer visible que també existeixen persones grans LGTBI a les quals s'ha de garantir els drets.

Amb aquest objectiu, s'han elaborat uns cartells per fomentar, de manera entenedora, el respecte pel que fa a l'orientació sexual i a la identitat o l'expressió de gènere dirigits a les persones treballadores, usuàries i familiars dels centres de persones grans.

Demà tindrà lloc la darrera sessió del curs de l'IRIS, l'espai de joves LGTBI situat a l'Espai Joan Amades de Manresa. En aquesta ocasió es farà una jornada ludico-reivindicativa per celebrar l'orgull lèsbic, gai, trans i bisexual. Hi haurà actuacions de dansa, de música i de poesia, amb la presència, entre altres, de Txus Garcia, poeta queer, que ha publicat diversos llibres.

Dijous de la setmana vinent es presentarà el SAI del Bages a Navàs, dins els actes que el municipi ha estat organitzant al llarg del mes en relació amb la diversitat sexual i de gènere. Tot seguit hi haurà el cinefòrum Carmen i Lola a la sala d'actes de la Biblioteca.

Amb el Dia Internacional per l'Alliberament de lesbianes gais, trans, bisexuals i intersexuals es commemoren el fets del 28 de juny del 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada les persones LGTB es van rebel·lar contra la batuda policial al local d'ambient Stonewall Inn i l'atmosfera de repressió social i vulneració de drets viscuda.