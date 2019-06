ERC i Junts defineixen els seus representants a la Diputació de Barcelona

ERC ha passat de tenir un representant dels partits judicials de Manresa, Igualada i Berga a la Diputació de Barcelona a tenir-ne tres. Mentre que Junts per Catalunya viu, en aquestes comarques d'interior, el procés a la inversa. Un decreixement que el fa passar de tenir 3 representants a tenir-ne només 1.

Les dues formacions han fet govern en el darrer mandat, però en la situació actual de les negociacions per fer-se amb el control de la preuada Diputació de Barcelona en el proper mandat tot sembla indicar que, en els propers quatre anys, passaran a l'oposició. PSC (16), En Comú Guanyem (5), reeditant el pacte de l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de Ciutadans (4), sumarien 25 diputats i quedarien a un de la majoria absoluta. Es podria formar un altres bloc de 24 format per ERC (16), Junts (7) i Tots per Terrassa (1). Els dos diputats del PP podrien decantar qualsevol dels dos blocs, però no sembla que puguin donar suport a l'independentista.

El partits renoven les cares a l'ens povincial a les comarques d'interior. Els tres diputats d'ERC que seran diputats són Dionís Guiteras, alcalde de Moià i vice-president de l'ens provincial; Mireia Besora, exalcaldessa de Capolat; i l'anoienca Maria Sayavera, nova alcaldessa d'Òdena. Per part de Junts per Catalunya serà Josep Tarín, alcalde de Talamanca, que substitueix en el càrrec a Valentí Junyent, que en els propers 12 mesos serà alcalde de Manresa, i després haurà de passar a l'oposició.

Els partits judicials no s'avenen exactament amb els límits comarcals. I la distribució de diputats s'assigna justament a partir dels resultats de les formacions en els seus partits judicials. Per això entre el Moianès i el Bages hi ha dos diputats. I el Moianès, per exemple, a part de Dionís Guiteras podria tenir un segon diputat, dels municipis que són d'altres partits judicionals (només 6 dels 10 municipis són del partit judicial de Manresa).