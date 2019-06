El govern en minoria de Sant Fruitós defineix el nou cartipàs

El nou executiu de l'Ajuntament de Sant Fruitós, que tindrà el grup municipal Gent Fent Poble governant en solitari i en minoria, ha definit el cartipàs pel que fa a les delegacions d'atribucions per part de l'alcalde.

Joan Carles Batanés, a més del càrrec de batlle, assumeix les carteres de Relacions Institucionals, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Planejament i Territori. Aquesta darrera, una àrea ja de per si rellevant en tots els consistoris, és especialment significativa de cara a aquest mandat, ja que serà la que haurà de gestionar la redacció i aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que en la legislatura passada va generar un fort debat i que es va acabar deixant sobre la taula. És una peça clau que queda, doncs, a mans de l'alcalde.

Xavier Racero, un dels regidors que l'ha acompanyat des del primer mandat –Gent Fent Poble governa a Sant Fruitós des del 2011– es fa càrrec de Serveis Econòmics, Cultura i Patrimoni i Medi Ambient. Núria Clarella serà al capdavant d'Ensenyament, Sanitat, Atenció a la Ciutadania, Civisme i Festes. Maria del Carme Cruz tindrà Promoció Econòmica i Entitats. Un dels regidors que repeteix del mandat passat, Cristian Marc Huerta, s'ocuparà de les carteres d'Espai Públic, Activitats i Obres, Serveis Públics, Esports i Món Rural. L'estructura de govern la completa Íngrid Bonells , que portarà Comunicació, Participació Ciutadana i Acció Juvenil.

Pel que fa als tinents d'alcalde, es nomenen Xavier Racero com a primer tinent, Núria Clarella com a segona tinenta, Maria del Carme Cruz com a tercera tinenta, i Cristian Marc Huerta com a quart.