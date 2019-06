Sallent recorre a la història local i a la literatura per enramar els carrers i places

Els boscos on s'amagaven els maquis o l'antiga palanca que creuava el riu des de la Fàbrica Vella reviuen aquests dies a Sallent en una nova edició de la tradicional Festa de les Enramades, que es va inaugurar ahir, dijous de Corpus. Decoracions que recorden la història local però també poetes com Maria Mercè Marçal i Joan Brossa inspiren alguns dels divuit carrers enramats, que aquest any lluiran un dia més de l'habitual i es podran visitar fins dimarts vinent.

Ahir al matí es va fer la inauguració oficial de les Enramades, en el que va ser el primer acte oficial del nou alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Amb la tradicional frase: «Gràcies als veïns i enramadors de la nostra vila i, amb la tradició que hem heretat, aquest carrer queda inaugurat», va anar obrint cada un dels carrers acompanyat de l'actor Biel Duran, encarregat de tallar la cinta. També hi eren la gran majoria de nous regidors del govern i de l'oposició i el fins ara batlle de la vila, David Saldoni. L'0bertura es va fer al ritme dels Músics de Sallent amb el ball del Toc d'Enramada, a càrrec de l'esbart sallentí, i la xaranga Cal k tremolin.

Les Enramades permeten als visitants fer un viatge històric al passat de la vila. El carrer de Sant Víctor dedica la decoració al pas del maquis per Sallent, i la plaça de Joan Vilaseca (l'enramada de l'Ateneu Popular Rocaus, que és autogestionada) ha reproduït el riu (amb aigua inclosa), la resclosa i l'antiga palanca que connectava les ribes del Llobregat des de la Fàbrica Vella.

Les llegendes i la literatura tenen un pes important en aquesta edició. És el cas del carrer de Sant Bernat, amb una acurada decoració amb dibuixos de Valentí Gubianas, inspirada en el poema de Maria Mercè Marçal Avui les fades i les bruixes s'estimen, i el carrer del Clos, que homenatja la poesia visual de Joan Brossa, en el centenari del seu naixement.

Tintín, el mític personatge que Hergé va crear fa 90 anys, inspira el carrer d'Àngel Guimerà amb quatre ambients i materials reciclats, com més de 3.000 ampolles d'aigua. La festa es trasllada també a llocs llunyans com el temple budista de la plaça Catalunya, els paratges glaçats de la Lapònia del Pare Noel que hi ha al carrer Unió, i el Japó del Sant Esteve. Els més menuts poden gaudir dels personatges dels contes tradicionals que l'Agrupament Roques Albes ha reproduït a la plaça de la Verdura. Els cinc sentits, l'amor, els follets i les fades, i els personatges que donen nom als carrers de Sallent són altres temàtiques que el visitant trobarà.