Alternativa i PSC avancen cap a la consecució d'un pacte anunciat a Sant Joan

L'acord perquè el PSC s'incorpori al nou govern d'Alternativa per Sant Joan en aquest Ajuntament, sembla cada dia més a prop. Els socialistes ja van votar a favor d'investir alcalde Jordi Solernou, d'Alternativa, i aquesta setmana totes dues formacions han mantingut trobades per mirar de fer pinya per governar plegades, si bé a hores d'ara no hi ha res tancat. Si el pacte prospera, els 5 regidors d'Alternativa sumarien al govern els 3 del PSC, i la coalició encara quedaria a un de la majoria, en un ajuntament de 17 membres.

El preacord de la investidura manté obertes les negociacions «i sembla que arribaran a bon port», sosté Solernou, que confia a poder anar tancant els serrells que encara queden i poder formalitzar un acord aviat.

Per part del PSC també s'auguren «possibilitats», apunta la seva portaveu, Èlia Tortolero, que prioritza l'entesa entre els dos grups a nivell programàtic, amb l'objectiu de «fer avançar Sant Joan, després de vuit anys de paràlisi». És el punt on es troben ara les negociacions, el dels programes, «perquè això no va de qüestions personals, sinó de quin paper juga el poble, i per tant, els programes», afegeix la líder socialista. Assegura que, ja d'entrada, en l'àmbit programàtic «teníem punts en comú, i ara entrem a valorar la resta més a fons», sense concretar quins aspectes en aquests moments hi ha en discussió sobre la taula.

Els dos partits deixaran passar el parèntesi de la festa major d'aquest cap de setmana i s'han citat per a noves trobades la setmana entrant. Es dona la coincidència que aleshores Solernou ja assumirà «una dedicació total» a l'alcaldia, després que aquests primers dies l'ha compaginada amb la seva feina de farmacèutic. A banda d'acostar posicions programàtiques, l'alcalde diu que també s'ha començat a parlar de la possible distribució de regidories «per veure en quines ens podem sentir més còmodes» segons els perfils de cadascú, per bé que no hi ha res decidit.



Un pacte que no tanca portes

Un hipotètic acord, que sumaria 8 regidors entre els 5 d'Alternativa per Sant Joan i els 3 del PSC, encara deixaria el govern en minoria, però reforçaria la situació de partida actual, i a més «no ens tanquem a un futur pacte amb Compromís», afegeix Solernou. La formació vinculada als Comuns, amb 2 regidors, ja va apuntar fa uns dies la seva intenció de mantenir-se a l'oposició, si bé Solernou entén que «no ha de ser un no per sempre». També es mostra disposat a parlar-hi per intentar arribar a acords més amplis en temes com ara les ordenances o el pressupost.