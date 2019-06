Les Enramades de Sallent han hagut de prescindir del boix autòcton

? L'eruga del boix ha afectat de retruc les Enramarades de Sallent. Els carrers que encara utilitzen aquest arbust per als seus guarniments, com es feia antigament, no han pogut disposar aquest any de la planta que habitualment collien, amb un permís especial a causa de la seva protecció, en una finca del municipi, que també s'ha vist afectada per aquesta plaga. Per aquest motiu, han decorat els espais amb altres plantes i els Amics de les Enramades han optat per comprar-ne feixos a Mercabarna, per poder tenir material per als tallers de trenar boixos previstos per a avui per guarnir el primer tram del carrer del Cós.