El Moianès busca reeditar el govern d'unitat al Consell, però amb l'escull de la presidència

Un govern de tots que prengui decisions per consens. És la màxima a què aspiren els cinc partits amb representació al Consell Comarcal del Moianès de cara a la futura constitució de l'ens prevista per a la primera meitat de juliol. Suposaria la reedició del pacte d'unitat que hi ha hagut aquests quatre anys, els primers de la seva història, però la correlació de forces ha canviat, i s'ha passat d'una majoria d'ERC a un empat a set consellers entre els republicans i Junts per Catalunya, que obligarà a buscar una entesa sobre la presidència, pendent de resoldre. També hi ha en joc Castell en Positiu i la CUP, amb dos consellers cadascun, i el PSC, que en té un.

El lideratge del Consell s'apunta ara com el principal escull de les negociacions que, les de tots amb tots, no es van encetar fins dijous al vespre. La voluntat d'emprendre el nou projecte plegats hi és, però la trobada no va amagar discrepàncies entre els dos grups majoritaris, i va ser el PSC qui va proposar l'opció d'una presidència compartida, dos anys cada un.



Dionís Guiteras no hi serà

La majoria absoluta dels republicans va donar el 2015 la presidència del Consell a l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que ja ha anunciat que no optarà de nou al càr-rec, per decisió pròpia i d'acord amb el partit, segons explicava ahir el seu president al Moianès, Eloi Oller. Més enllà de la decisió de Guiteras, «és bo que hi hagi gent nova perquè el Consell també entra en una nova etapa».

ERC és la força que suma més vots, i d'entrada, entén que li cor-respondria de nou la presidència, tot i que no dona res per tancat. «A la reunió es va parlar d'una presidència de dos anys cada un», explicava Oller. Admetia que és una possibilitat i que, per tant, «pot passar», per bé que de moment els republicans no s'hi pronuncien.

JxCat considera «lògic» que sigui ERC qui presideixi el Consell d'Alcaldes «quan tenen cinc de les deu alcaldies de la comarca», apunta la presidenta comarcal del partit, Maria Tarter. En canvi, «que vulguin quatre anys de presidència al Consell Comarcal com a mínim és qüestionable», tenint en compte que tenen set conselleries cadascun. El partit entén que «si hem de fer un govern dels 19, el més lògic seria que entre els 19 decidíssim la presidència i el model a seguir».

Presidència a banda, hi ha voluntat d'entesa. Per a ERC, «el Consell Comarcal és de tots, hi hem de ser tots, i batallarem fins al final per aconseguir-ho». Per la seva banda, Tarter defensa «un govern transversal, ampli i de consens en què puguem ser-hi tots 19». Una aposta també ferma per part del PSC, que voldria evitar «un govern de pactes que inclogui uns partits i en deixi fora uns altres», apunta el portaveu dels socialistes, Enric Terencio, i per això reclama a ERC i JxC «que s'entenguin» pel que fa a la presidència.

D'entrada, la CUP no troba malament un govern unitari, però no es promunciarà fins a l'assemblea que el partit preveu per al 30 de juny. Aquest diari no va poder parlar ahir amb Castell en Positiu.