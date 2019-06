ERC ofereix un pacte a Junts, CUP i Comuns al Consell Comarcal

arxiu particular

Estefania Torrente arxiu particular

El grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat la creació d'un govern ampli i de consens al govern del Consell Comarcal del Bages a Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Guanyem, segons va fer públic ahir a través d'un comunicat.

ERC tindrà 13 dels 33 consellers del ple fruit dels 27.870 vots (32,60%) que va obtenir a la comarca a les eleccions municipals del 26 de maig passat. La formació assegura que «apostem amb generositat per formar un govern plural que tingui una majoria amplia, i que representi el consens d'una gran part de les alcaldies i els electes de la comarca». També per un govern «d'equilibri entre la continuïtat dels projectes que s'han impulsat des de l'ens comarcal aquests darrers mandats, i la renovació que permeti afrontar satisfactòriament els reptes que com a comarca tenim sobre la taula, i en conjunció amb la situació actual de país».

Segons ERC, es vol «consolidar un govern que ampliï i ofereixi nous serveis en polítiques socials, que dediqui esforços a promocionar, dinamitzar i coordinar el teixit socioeconòmic de la comarca, que desenvolupi projectes estratègics en l'àmbit del turisme, porti a terme actuacions d'estalvi i millora de l'eficiència energètica i que faci de portaveu de les reclamacions i les reivindicacions de la millora de les nostres infraestructures, vetllant sempre per un creixement social i mediambiental sostenible».

Estefania Torrente, del Pont de Vilomara i actual responsable de l'àrea econòmica, i Eloi Hernàndez, portaveu d'ERC i alcalde de Fonollosa, compartiran el lideratge d'Esquerra al grup comarcal. La llista la formen 13 electes titulars i 13 suplents. S'han tingut en compte criteris com la paritat, representació de les diverses zones de la comarca, trajectòries professionals i rols municipals.