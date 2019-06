Sallent permet a voluntaris i visitants enramar un dels carrers del poble

Maria Queralt, de 88 anys, és veïna del carrer del Cós de Sallent. Durant 40 anys va enramar el car-rer, «però hi ha un moment que s'ha de deixar». Ahir hi va tornar per evitar que el primer tram del Cós quedés sense decoració. Juntament amb la Dolors, l'Eugènia i altres voluntaris, van participar al taller de flors i boix que es va organitzar expressament perquè les Enramades de Sallent no passessin de llarg d'un tram del carrer que no tenia ningú que el decorés. Qui se n'havia de fer càrrec se'n va desdir. Després d'un parell d'hores, la feina va quedar enllestida.

«Fem trenes de boix amb flors, que és el que es feia antigament», recordava la Dolors, mentre que la Maria Queralt explicava que «últimament ho havia deixat però aquest any hi he tornat. Fem flors com havíem fet tota la vida». Amb paper pinotxo de diversos colors elaboraven les fulles que donaven forma a les flors un cop lligades també amb fils de colors. «Havia arribat a estar enramant fins a les 3 de la matinada», comentava Maria Queralt. «S'ha de ser molt constant. Jo em fixava unes tasques i, fins que no acabava, no anava a dormir». A la Maria Queralt, la Dolors i l'Eugènia s'hi van afegir altres voluntaris i també nens i nenes, que van aprendre a fer la manualitat.

La Dolors és del grup d'Enramades del carrer Àngel Guimerà, una de les decoracions que cridava més l'atenció dels nombrosos visitants que ahir passejaven pel centre de Sallent. Tot el carrer estava dedicat a Tintín i a les seves aventures per l'Oest americà, la Xina, l'espai i el fons del mar. En aquesta última escena es van reciclar més de 3.000 ampolles d'aigua per simular el mar. «La majoria han passat per les mans de la Dolors», deia l'Eugènia.



Càmeres i mòbils

Les Enramades de Sallent es van inaugurar oficialment el dijous de Corpus. Ahir, dissabte, però, Sallent va viure la seva primera jornada de carrers plens de gent per contemplar els carrers. Pràcticament tothom anava amb el mòbil retratant tot allò que considerava curiós, i també hi havia molta gent amb la càmera de fotos penjada al coll per no perdre's cap detall.

Un total de 18 carrers s'han enramat, la majoria d'ells al nucli central del poble. N'hi ha de dedicats als sentits, on fins i tot hi ha il·lusions òptiques que deixen enganxats els visitants, o bé els contes tradicionals on s'han capgirat les versions originals. En el cas del de la Caputxeta Vermella, el dolent no és el llop, sinó el caçador. La plaça de Joan Vilaseca s'ha rebatejat amb el nom de Font del Borinot. S'hi ha recreat la Fàbrica Vella, l'antiga resclosa, una bassa d'aigua ideal perquè ahir els més petits s'hi refresquessin i els més grans s'hi mullessin els peus, i la palanca que connectava les ribes del Llobregat. També hi ha carrers que s'han inspirat en històries locals o en poetes com Maria Mercè Marsal i Joan Brossa.

Les activitats de les Enramades continuaran avui amb una trobada de puntaires, de col·leccionistes i també amb visites teatralitzades a la Casa Museu Torres Amat i a la Casa Museu Claret. A 1/4 de 12 del migdia hi haurà cercavila amb els gegants, nans i bastoners de Sallent. A la tarda es farà un concert a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, havaneres a la Sant Bernat, i al vespre ball de nit a la de Sant Antoni Maria Claret.