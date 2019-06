Cau un premi especial de La Grossa a Sant Joan de Vilatorrada

El primer sorteig extraordinari de la Grossa de Sant Joan ha deixat desert el premi més important i que estava dotat amb 3 milions d'euros. La sèrie 18 del 13156 no s'ha venut. Tot i això, dels 35 bitllets d'aquest número se n'han venut 13 a un estanc de Molins de Rei, que ha acabat repartint 390.000 euros –30.000 euros per bitllet.



El sorteig ha deixat agraciades diverses poblacions de Catalunya, entre elles, Sant Joan de Vilatorrada, on ha estat venut el número 04465, premiat amb 10.000 euros per bitllet.



La Grossa de Sant Joan ha premiat els afortunats que tenien un dels cinc números especials, amb una recompensa de 10.000 euros per bitllet: han estat el 35511, 04465, 18268, 28799, 06966. Els municipis premiats són: Banyoles, Sant Joan de Vilatorrada i internet, Parets del Vallès, Barcelona i Terrassa, respectivament.





Sorteig de LA GROSSA DE SANT JOAN

Cobrament dels premis

Propera cita: sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2019 amb 100.000 números

Els afortunats que hagin obtingut unpodran demanar a qualsevol dels 2.200 punts de venda autoritzats una transferència directa al compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini màxim de 48 hores. Aquest nou sistema també és vàlid pels sortejos d'altres productes de Loteria de Catalunya, com són la 6/49, el Trio i l'Express.Tots aquests establiments que comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, també podran pagar premis en metàl·lic fins a 120 euros.Els premis de qualsevol import es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 22 de setembre a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona.Si el bitllet guanyador s'ha comprat per internet, el premi es rebrà automàticament al moneder del compte o, en el cas que l'import sigui superior a 600 euros, al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteria de Catalunya.Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la. Tota la informació sobre el cobrament estarà disponible a loteriadecatalunya.cat.Des de demà dimarts ja es poden adquirir els bitllets de, que aquest 2019 arriba a la seva setena edició. La principal novetat respecte l'edició anterior és que es posaran a la venda 100.000 números, 20.000 més que l'any 2018.La Grossa de Cap d'Any 2019 surt al carrer amb una tirada de, 45 milions en paper i 5 milions en suport virtual (a través del terminal i per la compra online).Els bitllets, que tenen un preu de 10 euros, es poden comprar per internet, a través de www.loteriadecatalunya.cat; als més de 2.200 punts de venda habituals, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, que disposen d'un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número escollit; i a qualsevol de les botigues de la xarxa complementària formada per les principals cadenes de supermercats de Catalunya com són Bonpreu, Carrefour o Caprabo, entre d'altres.