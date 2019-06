Sant Joan reforça la cultura popular en un final de festa major d'estrenes i comiats

Amb la ja tradicional matinal de cultura popular Sant Joan de Vilatorrada ha encarat aquest dilluns al migdia el final de la festa major d'aquest any. La celebració, que va arrencar amb la polèmica sobre la continuïtat o no de la comissió organitzadora arran del canvi de govern, ha arribat a bon port amb uns entremesos que han evidenciat el bon estat de salut de les entitats d'arrel tradicional del municipi, amb l'estrena d'un nou ball de les cintes protagonitzat per la geganta. L'acte ha suposat el comiat públic de Jordi Pesarrodona com a regidor de Cultura.

La matinal, que ha tingut lloc a la plaça Major, ha comptat amb la presentació del nou alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, i el mateix Pesarrodona, que ha fet de mestre de cerimònies. Amb la polèmica sobre la continuïtat o no de la comissió Festiu de Sant Joan deixada en un malentès, el govern entrant i el sortint han anat de bracet en un dels actes més populars: els entremesos de festa major.

L'acte l'ha obert una havanera interpretada per la coral de La Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena, dirigida per Rosa Ortega. Li han agafat el relleu els gegants del Palillo i el Palillet, amb el seu ball, estrenat l'any passat, amb música de Joan Gómez, que ha interpretat en directe la Cobla Ciutat de Granollers, que ell mateix dirigeix.

El tema Vestida de Nit amb les veus de la coral de La Verbena ha enllaçat amb la Sardana de la plaça de la Pau, que ha protagonitzat L'Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan. Tot seguit, han sortit de nou a la plaça els geganters i grallers. En aquesta ocasió, ho han fet amb el Joanet del Cardener i la Roser la filadora amb el ball dels gegants.

Les corrandes de Sant Joan han omplert la plaça de balladors i, acte seguit, la sardana del centenari de La Verbena ha unit en directe les veus de la coral, la música de la cobla i els dansaries de l'agrupació sardanista, en aquesta peça composta l'any passat en motiu de la celebració d'un segle de vida d'aquesta entitat. Després, ha arribat l'estrena de l'innovador ball de les cintes de la Roser la Filadora, que la geganta (amb les cintes lligades a la cintura) ha interpretat juntament amb els dansaires de l'esbart de La Verbena, una peça que passa a formar part dels entremesos de festa major. Ja per acabar, tothom ha estat convidat a saltar a la plaça per ballar el Galop de Sant Joan, amb els mateixos Pesarrodona i Solernou entre els balladors.

Pesarrodona, que ha aprofitat l'acte per acomiadar-se de la regidoria de Cultura que ha encapçalat en els darrers 8 anys, ha assegurat que «és un orgull després de 7 anys de treball incansable amb les entitats, haver recuperat els entremesos de festa major» cosa que demostra, va dir, que «les tradicions estan més vives que mai».

Segons el santjoanenc, «és hora de passar un relleu» i ha desitjat «de tot cor sort i encerts al nou govern» alhora que ha afegit que «ens tornarem a veure pel poble com ha estat sempre perquè no és un comiat, és un arreveure». Pesarrodona ha defensat també «la llibertat d'expressió» i ha condemnat la «repressió» que pateix el poble català. La matinal de cultura popular ha acabat amb el cant dels Segadors.